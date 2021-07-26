Слава Каминская выступила с первым сольным концертом: эффектный образ звезды
Источник:инстаграм Славы Каминской
Популярная украинская певица Слава Каминская недавно дала первый сольный концерт в Киеве. Она позировала перед публикой в черном костюме оверсайз.
Известная украинская певица Слава Каминская после распада "НеАнгелов" заявила о начале своей сольной карьеры. Недавно она выступила с концертом в Киеве. Фотографиями с мероприятия она поделилась на личной странице в инстаграме.
Смотрите также Соломия Витвицкая позировала в черно-белом платье: фото повседневного образа
Образ Славы Каминской
Для своего первого концерта исполнительница примерила стильный и эффектный аутфит. Она предстала перед камерами в белом топе и рубашке, а также черном костюме оверсайз. Такой наряд подчеркивал самостоятельность и независимость артистки.
Слава Каминская соединила костюм с белыми туфлями с острым носком. Она дополнила образ золотистыми аксессуарами: множеством массивных колец, серьгами-камнями, подвеской на шее и цепочками на щиколотках.
Певица собрала волосы в низкий аккуратный хвост, украсив прическу невидимками. На лице она сделала роскошный макияж, завершивший look. Она подчеркнула глаза черными стрелками, а губы накрасила насыщенной красной помадой.
Слава Каминская / Фото из инстаграма Славы Каминской
Поклонники поздравляют звезду с первым сольным концертом в комментариях. Также они делятся впечатлениями от образа:
- "Молодец. Ты лучшая";
- "Крутая";
- "Слава, вы невероятно крутая артистка, вы все сможете";
- "Очаровательная";
- "Самая лучшая";
- "Какая красота".