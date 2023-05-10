Слава Каминская на русском намекнула, что снова выходит замуж: "Я сказала да"

Экс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская полетела на отдых на остров Тенерифе, Испания. Там она показалась с бойфрендом и кольцом, а в инстаграме заинтриговала признанием, что сказала "да".

Слава Каминская сняла интригующее видео под песню "Твоя", которую пела в дуэте с Викой Смеюхой в "НеАнгелах". Она сначала опубликовала сторис со словами: "Я сказала да", а потом показала кольцо на руке, которым держала любимого, пока он вел авто.

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Слава Каминская заинтриговала признанием / Фото с инстаграма певицы

Слава Каминская за руку с любимым / Скриншот с видео

Однако в комментариях за Славу Каминскую обрадовались не все. Кто-то думает, что замуж она не выходит, а просто хочет привлечь к себе внимание, а кто-то раскритиковал за русское "да":

"А можно было сказать "так";

"Почему языком окупантов?";

"Не да, а так";

"А сказать "так" слабо?".

Кстати, ранее экс-участница "НеАнгелов" рассказывала, что в Нидерландах, где живет с детьми, нашла нового бойфренда. Они познакомились на отдыхе. Мужчина не украинец, но язык учит. Кроме того, понимает русский, испанский, эстонский. Кто он – неизвестно, но Слава Каминская говорит, что деньгами ей помогает.