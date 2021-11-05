Как Слава Каминская выглядела до пластических операций: архивное видео звезды
Источник:инстаграм Славы Каминской
Популярная украинская певица Слава Каминская опубликовала в сети архивное фото со школьного выпускного. Звезда показала, как выглядела до пластических операций на лице, и потрясла поклонников, ведь многие из них не узнали артистку.
Слава Каминская опубликовала видео на личной странице в инстаграме, обратившись к подписчикам с темой пластических операций.
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Слава Каминская до пластических операций
Многие поклонники не узнали артистку. На видео она запечатлена в черном вечернем платье, с черными волосами, собранными в хвост, и с макияжем с черными тенями на веках.
Ролик ошеломил публику, поскольку исполнительница впервые показала натуральную красоту.
"Кто-то еще имеет что-то против пластики?", – написала Слава под видео.
Как выглядела Слава Каминская до пластики: смотрите видео на 3 минуте 50 секунде
Реакция сети
Много подписчиков поблагодарили артистку за откровенность, но и отмечали, что даже до пластических операций она была очень красивой девушкой. Поклонникам Слава нравится в любом виде.
- "Очень красивая и хрупкая девочка!"
- "А мне нравится и тогда, и сейчас!"
- "Красивая девушка была! А сейчас роскошная!"
- "Слава, ты всегда была и остаешься красивой! Кроме бровей тогда".
- "Узнаваемые, сразу нашла вас. Почти не изменились!"
- "Вы великолепно выглядели!".