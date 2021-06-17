Слава Каминская позировала на студии в голубовато-белом костюме: фото

Популярная украинская певица Слава Каминская поделилась яркими кадрами из студии. Она позировала на камеру в летнем белом костюме с голубым принтом.

Исполнительница не часто показывает свои образы и делится новыми фотографиями, поэтому каждая ее публикация привлекает внимание публики. На днях артистка показала, какой look выбрала для похода на студию звукозаписи.

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Летний look Славы Каминской

Слава позировала на камеру в летнем костюме из легкой ткани. Наряд был белого цвета с синим принтом и состоял из рубашки, которую Каминская не застегивала, и широких брюк. Под рубашку звезда надела футболку темно-синего цвета с изображением пчелы.

Волосы Каминская уложила ровно, а на лице сделала легкий повседневный макияж в светлых оттенках. Такой образ подходил Славе, подчеркнул ее красоту.

Иногда жизнь ставит нас перед выбором. А мне выбор никогда не давался легко. Всем нам нравится разная музыка. В моем плейлисте больше драмы, хотя я ироничная личность,

– написала Каминская под фото.



Слава Каминская на студии / Фото из инстаграма Славы Каминской



Слава Каминская на студии / Фото из инстаграма Славы Каминской