Слава Каминская пожаловалась на дорогую жизнь в Нидерландах: "У нас отличная страна"

Певица Слава Каминская во время войны выехала с детьми в Нидерланды. Артистка рассказала, что в этой стране все очень дорого.

Многие украинские женщины выехали за границу вместе с детьми, чтобы спасти их от войны. Теперь они вынуждены обустраивать жизнь вдали от родных домов.

Обратите внимание Слава Каминская ответила "диванным патриотам" на обвинение в сторону бывшего мужа

Слава Каминская о жизни в Нидерландах

Исполнительница также приняла решение эвакуироваться из Киева за границу. Слава вместе с двумя детьми – сыном Леонардом и дочерью Лаурой находится в Нидерландах. Сейчас там очень холодно, хоть есть море, но в нем никто не купается. Певица призналась, что в этой стране все очень дорого и подчеркнула, что мы не ценили нашу Украину.

Какая у нас отличная страна. В Украине можно все. Все совершенно недорого. А тут просто капец. К сожалению, не ценили. Находились в отличных условиях. Теперь я понимаю, что в Нидерландах все очень дорого и ничего нет. Но ничего, прорвемся. Все будет Украина,

– сказала Каминская.



Слава Каминская с детьми в Амстердаме / Фото из инстаграмма певицы

Но многие звездные мамы не решаются выезжать из Украины. Кто, несмотря на опасность, остается дома – узнайте по ссылке.