Слава Каминская назвала экса "лучшим бывшим": фаны взорвались комментариями, что он ее избивал

В 28 лет Слава Каминская вышла замуж за бизнесмена Евгения. В браке с ним певица прожила всего год, а в день рождения экса назвала его "лучшим бывшим мужем". Из-за этого разгорелась перепалка с подписчиками.

Слава Каминская опубликовала архивные фото 2012 года, на которых расписывалась с Евгением в ЗАГСе, назвала его вечно добрым и посвятила трогательные строчки в день рождения.

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Слава Каминская в ЗАГСе с первым мужем

А кто у нас здесь такой хороший? А кто у нас здесь такой вечно молодой и вечно добрый? Лучший бывший муж! Это знаю я, и пусть это знают все! С днем рождения, милый. Люблю немагу,

– поздравила Слава Каминская.

Слава Каминская с первым мужем / Фото из инстаграма экс-участницы "НеАнгелов"

Слава Каминская с первым мужем / Фото из инстаграма экс-участницы "НеАнгелов"

Кроме того, экс-участница "НеАнгелов" запостила свежее фото, поэтому, вероятно, они с Евгением встречаются за бокалом вина.

Экс-муж Славы Каминской / Фото с инстаграма певицы

Почему Каминская поскандалила с подписчиками

В комментариях вспомнили пластического хирурга Эдгара Каминского, от которого Слава родила двоих детей, и пошутили: "Где-то икнул Эдгар", "Второй бывший муж наверняка обиделся, что он не самый лучший". Однако большинство фанатов удивились, что певица назвала Евгения "лучшим", потому что раньше рассказывала, что тот поднимал на нее руку:

"То бил ногами по голове, то уже самый лучший. Не поймешь этих суперзвезд";

"Так вы в интервью говорили, что он страшный абьюзер";

"Он же вас избивал, вы говорили".

В каких источниках средств массовой дезинформации вы накопали? С чего вы решили, что это о нем? С чего вы взяли, что он единственный человек в моей жизни, который был старше меня? Вы ошибаетесь. Он как раз спас меня от этого персонажа. Это был гражданский брак, за два года до знакомства с Женей,

– резко ответила Слава Каминская.

Напомним, с начала полномасштабной войны певица живет в Нидерландах. Там она познакомилась с мужчиной, поэтому больше не одинока. Ее новый бойфренд понимает русский, но учит украинский, и помогает финансово. Кто он, артистка не рассекречивает.