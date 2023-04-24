7-летняя дочь Славы Каминской самостоятельно покрасила волосы в яркий цвет: фото
Источник:Слава Каминская
Певица Слава Каминская рассказала, как ее 7-летняя дочь захотела поэкспериментировать и изменить облик. Звездная мама позволила девочке выкрасить волосы в яркий рыжий цвет.
В соцсети Каминская поделилась фотографиями своей дочери Лауры. По словам певицы, это уже не в первый раз девочка изменила стиль.
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Слава рассказала, что она сама не могла мечтать об этом в своем детстве. Однако своей дочери она не запрещает искать себя и свой стиль.
Дочь Славы Каминской покрасила волосы / Фото из инстаграммы певицы
Сейчас девочка имеет огненно-рыжий цвет волос. Кроме того, делает девочка все сама.
За этот год Лаура много раз проводила эксперименты над своей внешностью. Сама стригла себе волосы, красила (бальзамом) в разные цвета, клеила ногти и красилась в школу,
– поделилась звездная мама.
Дочь Славы Каминской покрасила волосы / Фото из инстаграммы певицы
Кроме того, ранее Каминская публиковала фото детей, на котором видно, что у волос девочки розовый оттенок. Может быть, тогда ее дочь тоже красила волосы.
Дети Славы Каминской / Фото с инстаграммы певицы
В общем волосы у девочки очень светлые и гладкие.
Дочь Славы Каминской Лаура / Фото с инстаграмму певицы
Напомним, что во время полномасштабной войны Каминская вместе с дочерью и сыном уехала жить в Нидерланды. Недавно певица рассказала, за чьи деньги живет в чужой стране и сколько тратит.