Слава Каминская резко ответила, почему сидит без работы и не возвращается в Украину

Еще в марте Слава Каминская уехала в Нидерланды и живет там с мамой и детьми. Она обратилась ко всем тем, кто критикует ее за безработицу и объяснила, почему не дает концерты и не возвращается в Украину.

По словам Славы Каминской, за 15 лет в "НеАнгелах" она заработала на жизнь в безопасности, а не под ракетами. За это певица даже поблагодарила экс-продюсера Юрия Никитина и Викторию Смеюху, с которыми разошлась со скандалом.

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Слава Каминская объяснила, почему не возвращается в Украину

Я не хотела уезжать и обоср*лась, когда началась война, не меньше, чем вы все. Но знаете, я заработала за 15 лет ртом, чтобы мои дети сейчас не слышали сирен. Я пропустила все дни рождения родителей, мужа, детей и даже смерть отца, потому что работала, пахала,

– эмоционально заявила Слава Каминская.

Она также не хочет, чтобы ее 7-летний сын Лео плакал от жужжания осы, потому что та звучит как самолет, прилетающий убивать украинцев. "Я люблю своих детей и пока могу позволить им немного другую жизнь, пусть она им даже не совсем нравится. Пока", – подчеркнула артистка.

Слава Каминская с детьми в Нидерландах / Фото из инстаграма певицы

Почему Каминская на самом деле не дает концерты

Слава Каминская также впервые объяснила, почему не дает концерты, как все ее украинские коллеги. Оказывается, певица не выступает сейчас, потому что на этом нельзя заработать, а зря вкладываться в творчество она не хочет.

Я могу позволить себе не работать, потому что в шоу-бизнес сейчас нужно только вкладывать. Или выезжать на триггерах пострадавших. А я могу позволить себе не работать. Любовники пусть работают, а я наработалась,

– написала Слава Каминская.