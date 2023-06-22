Часто сталкиваюсь с хейтом, – Слава Каминская объяснила свое заявление о невозвращении в Украину

Певица Слава Каминская снова попала в скандал. Недавно звезда высказалась, что не планирует возвращаться в Украину и стала в защиту русского языка. Теперь артистка объяснила свое заявление и оправдалась.

Ранее Каминская вступилась за русский язык, из-за чего нарвалась на хейт от украинцев. Сама звезда с детьми сейчас живет за границей – в Нидерландах.

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На днях певица попала в новый скандал – заявила, что она "не вернется в Украину из-за границы". Это произошло из-за хейта, который Слава получила после защиты русского языка.

Теперь певица прокомментировала свое заявление. Каминская признается, что о невозвращении в Украину сказала на эмоциях, поскольку ей было досадно за постоянную критику в сети.

Я часто общаюсь со своими подписчиками и в последнее время нередко сталкиваюсь с хейтом. Мне стало досадно, и я написала это сгоряча. Многие из нас сейчас неуравновешены по понятным причинам,

– заявила певица

Слава добавила, что, хоть ей и 38 лет, она иногда тоже может обижаться на что-нибудь, как маленькая девочка.

Кроме того, Каминская заявила, что испытывает боль из-за того, что люди стали чаще ссориться друг с другом: "Прежде всего, я человек. Если серьезно, мне очень больно от того, что мы все чаще ругаемся под любым предлогом, и в том числе на языковой почве".

Напомним, о невозвращении Славы Каминской в Украину стало известно после того, как в сети обнародовали скриншот ее переписки. Там она заявила, что будет и дальше общаться на русском, добавив, что на Родину возвращаться не собирается.



Переписка Славы Каминской / Скриншот по соцсетям

К слову, еще в начале полномасштабной войны Каминская вместе с детьми перебралась жить в Нидерланды. Поэтому она часто сталкивается с хейтом. Раньше Славу раскритиковали через жизнь за границей и освещение его в соцсетях. Подписчики набросились на исполнительницу из-за того, что "не следует показывать свои развлечения в чужой стране". В ответ артистка заявила, что "имеет на это право".