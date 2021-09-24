Слава Демин рассказал, как рассорился с Надеждой Мейхер

У Славы Демина замечательные отношения со многими украинскими артистами, поэтому они с радостью приходят к нему на интервью. Так было и с экс-участницей группы "ВИАГра" Надеждой Мейхер, однако после публичного диалога друзья рассорились.

Это произошло в марте прошлого года после того, как Слава Демин спросил Надежду Мейхер о пластике груди, которую тогда обсуждал весь украинский шоу-бизнес. Певицу откровенно возмутил неудобный вопрос ведущего.

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"Это какой-то трэш. Ты приравниваешь всех друг к другу, как стадо? Дай мне покой, потому что я сейчас уйду. Противно на эту тему говорить", – заявила экс-учасница "ВИАГры" в программе "Слава +".

Слава Демин и Надежда Мейхер / Скриншот из видео

После того интервью Надежда Мейхер заблокировала Славу Демина в соцсетях и не разблокировала до сих пор. По его словам, во время личной встречи она призналась, что разочаровалась в нем. Правда, неизвестно, как в ведущем или как в друге.

Надя классная, но есть расхождение характеров. Не та химия между людьми. Хотя мы до этого круто общались,

– рассказал Слава Демин.

Он добавил, что у него немного друзей из шоу-бизнеса, ведь ему трудно доверять успешным и знаменитым. На удивление, Слава Демин всегда ищет подвох в людях. Да, с Монатиком он знаком восемь лет, однако доверять ему начал лишь недавно.