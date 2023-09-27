Слава Демин рассекретил вероятное местонахождение Гайтаны: где теперь живет певица

С началом полномасштабного вторжения Гайтана активно публиковала информацию о войне в Украине. Но потом она исчезла из соцсетей и только в июле вернулась в инстаграмм. О своем местонахождении исполнительница ничего не рассказывала.

Теперь же о ее местонахождении заговорил украинский ведущий Слава Демин. Он считает, что певица с мужем и дочерью живут в Швейцарии.

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Слава Демин заговорил о местонахождении Гайтаны

В новом выпуске своего шоу ведущий предположил, где живет певица. Он проанализировал инстаграмм страницу Гайтаны и ее мужа, который к тому же является продюсером исполнительницы, и заключил, что семья переехала в Швейцарию. Таким итогом Демин поделился, поскольку любимый артистки Александр Эссами опубликовал пост, где выставил видео из студии звукозаписи Powerplay. Она находится как раз в Швейцарии.

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Подтверждением того, что певица действительно перебралась в Швейцарию, можно найти также в ее инстаграмме. В разделе информации о профиле указано его местоположение. В Гайтане это как раз Швейцария. Но здесь следует отметить, что сама артистка никак не комментировала свое местонахождение.



Где профиль Гайтаны / Скриншот из инстаграммы