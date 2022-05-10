Слава Богу, что сейчас не беременна – Горняк и Остапчук признались, когда будет пополнение в семье

Звездные супруги Владимира Остапчука и Кристины Горняк давно планировали пополнение в семье. Однако сейчас Кристина рада, что не беременна, а ребенок обязательно у них будет после войны.

Во время войны Кристина Горняк переехала в Ужгород, а любимый остался в Киеве. Женщина работала в волонтерском штабе, направляла гуманитарную помощь для женщин и детей, покинувших родные дома.

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Остапчук и Горняк о пополнении в семье

Звездная жена призналась, что рада, что сейчас не беременна, хотя и очень хочет ребенка: "Слава Богу, что сейчас не беременна. Это реальный стресс, очень жаль матерей, беременных. Ежедневно складываю посылки с памперсами, едой, поскольку из-за нервов матери потеряли возможность кормить детей".

А после войны обязательно будет пополнение. Маленьких казаков и казачек нужно рожать. Чтобы восстанавливать нашу страну, это, по возможности, должны делать все украинцы,

– подчеркнула Кристина.

Горняк рассказала, что готовила вещи для девушки из Мариуполя, которая беременна и скоро будет рожать в Киеве. Роды будут проходить в подвале, поскольку сейчас другой возможности нет. Женщина уверена, что рождающиеся в таких условиях дети обязательно будут очень сильными.

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