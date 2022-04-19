Сложно, – Виктор Павлик рассказал, как переживает разлуку с женой и сыном

Украинский музыкант Виктор Павлик находится на Украине, тогда как его жена с сыном в Израиле. Артист рассказал, как переживает разлуку.

Украинский музыкант Виктор Павлик признался, что сложно переживает разлуку с женой. Ведь это чуть ли не в первый раз семья так долго находится на расстоянии.

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Как Павлик переживает разлуку с семьей

Она уехала, я не знаю, на какое время сложно сказать, возможно, месяц, а может и больше. Все-таки они там, что они в безопасности, и близки рядом. Мы каждый день на связи, общаемся с ней, каждый день я вижу Михасика, как он растет. Конечно, сложно, потому что разлука, но сдерживает и успокаивает нервы, что сын и жена в безопасности,

– поделился артист.

Где семью Виктора Павлика началась война

, что супруга Виктора Павлика объясняла, что приехала в гости к сестре в Израиль на время. Когда же он пройдет, она с сыном и мамой вернется в Украину независимо от ситуации.

Музыкант рассказал, что он был дома, когда началась полномасштабная война. Жена забила тревогу после первых громких взрывов.

Жена сразу забила тревогу, ведь нужно спасать ребенка. Мы, прежде всего, думаем о ребенке – это наш смысл жизни. В этот день мы собрали вещи и выехали на запад Украины. Сначала думали ехать к моей маме, но там негде жить, мало места, поэтому решили попроситься к друзьям,

– признался Виктор Павлик.

"Но мы уезжали очень долго – трое суток ехали на запад, за день преодолевали 200 км. Было тяжело, но у меня была цель – вывезти ребенка в безопасное место", – добавил певец.