Сказали пожонглировать яйцами, – Аня Тринчер призналась, что мыла пол в супермаркете

Множество украинских знаменитостей начинали свою карьеру в совершенно различных сферах, и не стесняются этого. Кто-то работал официантом, кто баристой в уличном кафе, а кто раздавал открытки. Бывают ситуации, когда подобными делами звезды занимаются уже в разгар своей карьеры.

К примеру, Анна Тринчер призналась, что мыла как-то пол в супермаркете, а ведущий развлекательного шоу для всей семьи "Кто сверху?" Сергей Притула вспомнил, как мыл посуду в ресторане.

К слову Хватит париться, – Анна Тринчер о том, как "отпустила" актерскую профессию

Однажды мы с друзьями сидели в ресторанчике и вели себя, честно говоря, не очень культурно. Вышла женщина-администратор и сказала: "Вы порядочные ребята, вам не подходит такое поведение". Нам стало стыдно, и мы пошли и помыли посуду в этом заведении. И извинились, конечно,

– признался во время съемок шоу Нового канала "Кто сверху?" его ведущий Сергей Притула.



Сергей Притула в шоу "Кто сверху?" / Фото пресс-службы "Нового канала"

В одном из любимых раундов проекта "Правда-ложь" похожее признание сделала певица Аня Тринчер. Оказывается, девушка мыла пол в супермаркете.

"Я блогерша. И мы с коллегами часто устраиваем определенные батлы. Как-то во время такого батла мне сказали пожонглировать в супермаркете яйцами. Конечно, я не умею этого делать, и яйца оказались на полу. Мне пришлось потом все помыть", – сказала девушка.

Женская команда шоу "Кто сверху?" / Фото пресс-службы "Нового канала"