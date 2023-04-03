Злата Огневич отреагировала на скандалы с УПЦ МП: "Точно не о вере"
Источник:Злата Огневич
Последние дни внимание украинцев обращено на монахов УПЦ МП, которые то не хотят выселяться из Киево-Печерской Лавры, то бьют военного. Злата Огневич прокомментировала, что думает о церковных скандалах.
Украинская певица Злата Огневич ответила на вопросы поклонников. В частности, звезду попросили прокомментировать активно обсуждаемые скандалы с УПЦ МП.
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Злата Огневич о скандале с УПЦ МП
Певица призналась, что не является религиозным человеком, потому что имеет свои представления о вере и мире. Но для нее очевидно, что монахи пытаются прикрыть пропаганду верой в Бога.
Вы знаете, что я не церковный человек, но в таком случае: прикрываться именем Бога, проталкивая русские нарративы, это точно не о вере,
– поделилась артистка.
Злата Огневич об УПЦ МП: видео
Скандал с УПЦ МП
- 29 марта священнослужители УПЦ МП должны были покинуть территорию Киево-Печерской лавры. После последних служб под храмом стали собираться прихожане, а сами монахи заявили, что не будут покидать лавру. В воскресенье, 2 апреля Онуфрий провел в Киево-Печерской лавре службу несмотря на запрет.
- Следует упомянуть, что 1 апреля митрополиту Павлу, известному еще как Паша "Мерседес", объявили подозрение за оправдание российской агрессии и нарушение равноправия граждан. Ему избрали меру пресечения и надели электронный браслет.
- Кроме того, скандал с монахами УПЦ МП произошел в Хмельницком. Там в одном из храмов избили военного. За дело взялись правоохранители, однако священники называют событие провокацией, а украинцы возмущены действиями монахов и прихожан.