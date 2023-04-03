Злата Огневич отреагировала на скандалы с УПЦ МП: "Точно не о вере"

Последние дни внимание украинцев обращено на монахов УПЦ МП, которые то не хотят выселяться из Киево-Печерской Лавры, то бьют военного. Злата Огневич прокомментировала, что думает о церковных скандалах.

Украинская певица Злата Огневич ответила на вопросы поклонников. В частности, звезду попросили прокомментировать активно обсуждаемые скандалы с УПЦ МП.

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Злата Огневич о скандале с УПЦ МП

Певица призналась, что не является религиозным человеком, потому что имеет свои представления о вере и мире. Но для нее очевидно, что монахи пытаются прикрыть пропаганду верой в Бога.

Вы знаете, что я не церковный человек, но в таком случае: прикрываться именем Бога, проталкивая русские нарративы, это точно не о вере,

– поделилась артистка.

Злата Огневич об УПЦ МП: видео

Скандал с УПЦ МП