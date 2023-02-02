Новость о группе парней, которые в Киеве спаивали девушек и издевались над ними, а потом публиковали материалы в сеть – стала публичной. О ней в вечернем обращении в частности упомянул Владимир Зеленский. 2 февраля организатору и его сообщнику уже сообщили о подозрении – им грозит от 3 до 7 лет заключения. Другим соучастникам вручили повестки, жестко осудившие в обществе. Подробнее об этой жуткой истории читайте за ссылкой.

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После огласки дела многие украинские пользователи соцсетей начали публиковать собственные истории, как их добивались или пытались споить или подсыпать наркотические вещества, чтобы потом воспользоваться ими. Меседж у всех один – в преступлении виноват только обидчик, а не жертва, как это заявляют франковские обидчики. О деле заговорили и украинские знаменитости. Маша Ефросинина, которая часто затрагивает вопросы домашнего насилия над женщинами, а также Катя Осадчая, Наталья Денисенко, Илона Гвоздева, Злата Огневич и даже Анатолий Анатолич.

Маша Ефросинина

"Даже если бы я голая шла по Крещатику с надписью на груди "я люблю, когда меня насилуют", это не дает никакому праву касаться меня физически без моего разрешения, не дает права вставлять мне в вагину все, что кому вздумается, и не предоставляет никаких оправданий съему этого, тем более на широкую общественность!Все вышеперечисленное является единственным и непоколебимо преступлением, насилием и нарушением закона и Стамбульской Конвенции", – подчеркнула телеведущая Ефросинина, а в комментариях ее поддержала Даша Астафьева, написав "Маша" с эмоджи "сердца".

Катя Осадчая

"Осторожно, фейки!! Всем кто сейчас будет делать репости устроивших насилие подонков и их постов о якобы свободе и планах о следующих вечеринках!! Двое – под стражей в СИЗО (фигуранты), остальное – под контролем. Знаю не только со слов. Это фейки и желание сохранить "лицо". Светит им по 7 лет!!! Ну, а всем, кто смотрит и считает их не виноватыми, отпишитесь сразу, комментарии оставлять не стоит, блокирую сразу", – прокомментировала телеведущая.

В комментариях Осадчую в частности поддержала актриса Наталья Денисенко: "Все цивилизованные украинцы ждут их жесткого наказания!!! Потому что такого не должно быть в нашей свободной, преуспевающей стране!!!".

Илона Гвоздева

"Будь леди, говорят они! Но все ли мужчины сейчас джентльмены, все ли они умеют достойно вести себя с женщинами?! Последние новости относительно спаивания девушек и издевательств над ними, съемка всего этого на видео вызвали неоднозначные комментарии, но что больше всего поразило меня, что большинство комментариев со стороны мужчин поддержали ребят!!!

Хотя согласно последним новостям, девушки претензий не имели и это не меняет того факта, что этот парень так и не сделает выводы о своем поведении, да еще и стал знаменитостью! Ужас, что сейчас происходит с подростками и страшно, что меры наказания за это не существует. Я бы за такой "хайп", как он говорит, на исправительные работы отправляла, а лучше сразу в армию, пусть там контент снимает и шокирует народ! Противно от понимания безнаказанности и незащищенности", – высказалась Гвоздева.

Злата Огневич

"Судебная система породила толерантность, чтобы адвокаты могли оправдывать подонков, маньяков, насильников... И потом за это получать хорошие "бенефитс". Оказывается, женщина провоцирует к тому, чтобы ее изнасиловали... То есть я, женщина, которая оделась хорошо, сделала мейк и прическу, вышла на прогулку или приехала на вечеринку с танцами и коктейлями, просто потому, что у меня прекрасное настроение – провоцирую?

Это что за болезненное сознание должно быть у всех тех, кто поддерживает жалких подонков, накачивавших девушек на вечеринках алкоголем с наркотиками, а потом сливали это все в сеть? Эй! Свобода – это не о: "Я делаю все, что хочу, и х*р на вас клал"! Только женщина решает, хочет ли она заняться сексом, петтингом. Вынуждать ее к этому против ее воли – насилие! Только женщина имеет право распоряжаться своим телом, при этом находясь в сознании! Если она без сознания – никто, слышите? Никто не имеет права, без ее согласия делать это с ней..."

Анатолий Анатолич

"Тем же ребятам (отбросам) из Франковска (и всем другим ребятам на будущее). Моя жизнь – всегда в окружении невероятных женщин. Мои коллеги из эфиров на телевидении. Мои продюсеры и мои непосредственные руководительницы на трех каналах, где я работал. Женщины всегда является частью моей работы и жизни... А главное: мои девушки дома...

У меня две дочери. Старшей – 11. Она уже почти подросток. А я отец, был и буду. Всегда буду. Я понимаю, что есть юность. Когда ты можешь не думать о завтрашнем дне. Тусовать, гулять и так, не поверите, даже выпивать. Да, девушек тянет к язычникам, так было всегда. Потому что это протест. Это любопытно и иногда весело. А потом нет...

Как бы весело ни было, никто не имеет права прикасаться к тебе без твоего желания, снимать на видео когда ты в состоянии опьянения, и тем более показывать это всем. И говорить, что это нормально. Нет, это не нормально. Там, на болотах в популярном жанре токов относиться к женщинам, как к мясу, это нормы, но я думал, что в нашем обществе не ок. Ошибался".