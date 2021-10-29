Скандальная любовь Джиджи Хадид и Зейна Малика: история любви звездной пары

Недавно мир всколыхнула весть, что в Голливуде стало на одну пару влюбленных меньше. Иностранные СМИ сообщают, что топ-модель Джиджи Хадид и экс-участник британской группы One Direction Зейн Малик разорвали отношения. Звезды долго встречались и даже имеют общую дочь. Поэтому, как развивался любовный путь Джиджи и Зейна – читайте в материале.

Известно, что Зейн Малик и Джиджи Хадид неоднократно расходились, однако затем возобновляли отношения. На этот раз причиной для разрыва стала ссора Зейна с мамой супермодели – Йоландой Хадид. СМИ утверждают, что во время словесной перепалки певец поднял руку на тещу.

Актуально Джиджи Хадид разошлась с Зейном Маликом, который якобы ударил ее маму, – СМИ

История любви Зейна Малика и Джиджи Хадид

Перед встречей с Джиджи, Зейн заживлял "сердечные раны" после прежних отношений с солисткой группы Little Mix Перри Эдвардс. Однако одна встреча с красавицей-супермоделью изменила все. Впервые Малик увидел Джиджи на афтепати знаменитого шоу Victoria's Sicret.



Зейн Малик и Джиджи Хадид расстались / Фото из инстаграма модели

Певец долго не думал и пригласил девушку на свидание. Для их первой встречи наедине Зейн выбрал нью-йоркский ресторан Gemma при отеле The Bowery. Пара тайно встречалась, но уже через несколько месяцев папарацци "подловили" Джиджи, когда она поставила фотографию любимого в качестве обоев на телефоне.

Позже Зейн выпустил дебютную сольную песню Pillowtalk, для которой снял чувственное видео с Джиджи. Так исполнитель публично дал всем понять, что теперь они с моделью в статусе влюбленных.

Первый официальный выход пары состоялся на роскошном мероприятии Met Gala в 2015 году. Уже через полгода влюбленные начали жить вместе, а впоследствии в СМИ появилась информация о том, что Малик сделал предложение любимой, впрочем, она отказалась, заявив, что еще не готова к замужеству.

Отношения знаменитостей получили огласку в обществе, так как развивались в быстром темпе. В 2017 году Джиджи и Зейн позировали для глянца Vogue. На фотографиях они обнимались, и исполнитель нежно целовал любимую в щечку.



Джиджи Хадид разошлась с Зейном Маликом / Фото Vogue

Тем не менее, не всегда все было так сладко. В 2018 году пара синхронно объявила, что они не вместе. Вероятно, любовь была сильнее ссор, поэтому через несколько месяцев папарацци подловили Малика и Хадид за страстным поцелуем.



Джиджи Хадид и Зейн Малик / Фото из инстаграма модели

Весь следующий 2019 год Джиджи и Зейн мирились и расставались множество раз, об их бурных эмоциональных отношениях было часто слышно, потому что они то публиковали совместные фото, то удаляли их. В 2020 году на День влюбленных исполнитель и манекенщица снова заявили о своем романе.



Зейн Малик и Джиджи Хадид на прогулке с дочкой / Фото Getty Images

Пара не остановилась на этом и шокировала мир шоу-биза еще больше, так как Джиджи была в положении. Уже в начале осени 2020 года Хадид родила дочку, которую они с Зейном назвали Хаи. В январе этого года в СМИ заговорили о помолвке звездной пары. Все потому, что в песне When Love's Around артист намекал, что хочет, чтобы Джиджи стала его женой.