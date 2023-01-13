Батальон Куршевель: Осадчая, Остапчук, Анатолич жестко высказались о лакшере тусе украинцев

На днях по сети разлетелись видео, где блогерша Алина Варакута гуляет день рождения на одном из самых дорогих горнолыжных курортов мира Куршевель. На ее помпезном праздновании засветилась "Мисс Украина Вселенная 2018" Карина Жосан с беглым мужем Сергеем Ошеровским.

Во Франции украинцы распивали элитное шампанское за 13-16 тысяч гривен бутылка и танцевали на диванах с сине-желтыми флагами под хит "Вова, е**ш их, бл**ь". В шоу-бизе отреагировали на лакшеры тусовку во время войны – Остапчук дал приказ "батальону Куршевель" совершить контрнаступление в тыл врага, Осадчая назвала "героями куршевельских склонов", а Анатолич объяснил, почему такие помпезные вечеринки вредят имиджу Украины. Дальше 24 Канал рассказывает поподробнее.

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Катя Осадчая напомнила, откуда деньги

Телеведущая запостила в инстаграм-сторис скриншот с элитной вечеринки и вспомнила, что в 2018 году "Мисс Украина Вселенная 2018" Карина Жосан рассказывала ей, откуда у нее деньги на роскошную жизнь. Тогда девушка призналась, что встречается с состоятельным мужчиной, но он не ее спонсор, потому что пять лет она безвылазно работала моделью в Китае и якобы заработала все свои "хочу".

Этим поклонником оказался Сергей Ошеровский, которого МВД Украины разыскивает за связь с так называемой бригадой Потапов, "обслуживающей строительство народного депутата от ОПЗЖ Вадима Столара".

Вы, наверное, уже видели этих "героев" с куршевельских склонов, танцующих на столах под флагом. Михаил Ткач уже рассказал, что среди них Карина Жосан, бывшая "Мисс Вселенная" с мужем. В интервью для "Светской жизни" она как раз рассказывает, "откуда деньги",

– прокомментировала Катя Осадчая.

Катя Осадчая о вечеринке Ошеровского и Жосан в Куршевеле / Скриншот со сторис

Анатолий Анатолич объяснил, как лакшеры-вечеринка навредила Украине

В своем инстаграме с 247-тысячной аудиторией шоумен обратил внимание не только на то, что сет из шести бутылок шампанского Cristal стоит около 20 тысяч долларов, но и на то, что скандальное видео из Куршевеля уже "гуляет" по России. Его уже активно форсит Ксения Собчак – "кремлевская пропагандистка, хитрая, до сих пор корчущая из себя либералку, хотя все либеральные силы России уже давно признали, что Собчак – это агент Кремля, и она работает на Путина".

По словам Анатолича, это делается для того, чтобы потом проталкивать в Европе тезис, что пока они выделяют нам деньги на оружие и беженцев, украинцы призывного возраста отрываются во Франции.

В России это делают, чтобы потом через прокремлевских блогеров политических экспертов распространять это в Европе. Чтобы показать такие сюжеты на испанском, итальянском, немецком телевидении или в Британии. Знаете, с каким посылом? "Вы там помогаете Украине, отправляете миллиарды долларов, миллионы украинцев получают помощь и бесплатное жилье в Европе, а в то же время украинцы Cristal в Куршевеле распивают". Вот о чем идет речь. Вот почему это опасно,

– объяснил Анатолий Анатолич.

Он отметил, что в Европу украинцы бегут не от бедности, а от войны, ведь сам привез семью во Францию на белом гелендвагене, а затем оформился как беженец. Однако добавил, что подобные помпезные празднования могут сыграть с нами злую шутку.

"Это действительно может вызвать такую реакцию за границей, потому что украинцы как-то на беженцев вообще не очень похожи. Опять-таки ничего страшного в этом я не вижу, потому что украинцы убегали не от бедности, а от войны. И много людей состоятельных, на хороших автомобилях, в Louis Vuitton и Balenciaga убегали от войны. Я думаю, что многие европейцы это понимают. Но в то же время так праздновать… Это может вызвать много вопросов", – добавил шоумен.

Владимир Остапчук пошутил о "батальоне Куршевель"

Телеведущий вообще запостил в инстаграм-профиле ироническое видео, в котором на фоне карты Европы раздает боевые задания "батальонам Куршевель, Монако, Майами, Дубае", "механизированными частями типа гелендваген в Женеве", "партизанам, оккупировавшим лучшие рестораны и магазины типа Cartier и Chanel", "терробороне Барселоны" и "лондонскому десанту".

Для победы вам нужно иметь при себе бутылочку Moët & Chandon, сержанты и рядовые могут иметь при себе Taittinger. Пусть нам, брат, повезет,

– подколол Владимир Остапчук за шесть бутылок Cristal.