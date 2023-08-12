После хейта из-за веса: руководительница музея Голодомора Леся Гасиджак снялась для Vogue – фото

Руководитель Национального музея Голодомора-геноцида Леся Гасиджак недавно столкнулась с буллингом из-за веса. Этот скандал возмутил сеть, ее поддержали множество известных людей. Теперь глава музея стала героиней украинского Vogue.

Фото Леси Гасиджак опубликовали на сайте редакции. Она также дала интервью, в котором рассказала о бодишейминге и Музее Голодомора.

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О скандале с Лесей Гасиджак

Несколько недель назад в сети затравили за вес гендиректорку музея Голодомора Лесю Гасиджак. Раскритиковал внешность руководительницы известный юрист Клим Братковский. Скандал получил широкую огласку. Тогда хейтеры заявили, что Леся из-за лишнего веса не должна возглавлять Музей, посвященный Голодомору.



Леся Гасиджак дала интервью Vogue / Фото из журнала

Из-за буллинга Гасиджак подготовила иск в суд. Тогда в ее защиту выступили сотни известных людей, в том числе Оксана Забужко, Дмитрий Лубинец, Маси Найем и другие.

Гасиджак снялась снялась для Vogue

После этого скандала, возмутившего украинское общество, руководительница музея дала интервью украинскому Vogue. Интересно, что о хейте она узнала почти случайно – ей в Facebook начали сыпаться запросы на добавление в друзья.

Позвонил друг со словами поддержки. Озадаченная Леся только переспросила: "А что вообще происходит?". Мужчина ей посоветовал несколько дней просто не заходить в соцсети. Гасиджак признается, что первые несколько дней не спала.

Мы снова столкнулись с тем, что женщину обсуждают именно по внешнему виду. Но в этой истории затрагивает не только травлю, но и то, что экспертность женщины обесценили исключительно из-за ее внешности,

– говорится в публикации Vogue.



Леся Гасиджак дала интервью Vogue / Фото из журнала

Гасиджак отметила, что за свою жизнь "испытала множество систем питания, но однажды решила, что отпускает ситуацию". По ее словам, находившиеся рядом мужчины всегда помогали и никогда не хейтили. Обиды она слышала только от женщин.

Также в интервью Леся объяснила, почему она считает, что Музей Голодомора должен работать во время войни.

"Для россиян Музей Голодомора – это как красная тряпка для быка, а для всех без исключения украинцев – это общая боль", – говорит руководительница.



Леся Гасиджак снялась для Vogue / Фото из журнала

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