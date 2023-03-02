Объясни, а не смотри как на дебила: Цыбульская посмеялась над Антонюк после интервью с Бобулом

В сети бурно обсуждают Иво Бобула, который унизил женщин и со скандалом ушел из интервью. Оля Цыбульская отреагировала на волну хейта в сторону 69-летнего певца и посмеялась над блогершой Эммой Антонюк.

Скандал вокруг интервью, которое Иво Бобул якобы не разрешал публиковать, с каждым днем только набирает обороты. Пока большинство обзывает его "нарциссом", артистка Оля Цыбульская упрекнула Эмму Антонюк.

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Оля Цыбульская посмеялась над Эммой Антонюк из-за Бобула

Певица переделала песню Иво Бобула "Розмова з тобою", запев о сексизме, а в подписи заметила, что абсурдно спрашивать его о гендерном равенстве.

Предлагаю Эмме Антонюк взять следующее интервью о национальной идее – у Потапа, о тикток-трендах – у Нины Матвиенко и у меня о химической ионизации. Не только у Иво Бобула спрашивать о том, что он никогда не слышал. О гендерном равенстве,

– написала Оля Цыбульская.

В инстаграм-сторис Оля Цыбульская высказалась уже не в шутку. Она подчеркнула на гендерном равенстве, потому что записывала видео, пока муж мыл посуду, но намекнула, что Эмме Антонюк стоило бы разъяснить это Иво Бобулу, а не вспыхивать.

"Заявляю, что женщина имеет право на все. Работать, не работать, менять партнера, быть в отношениях, не быть в отношениях, рожать детей, или решить, что она не хочет рожать. Наконец-то мы приходим к тому, когда между мужчиной и женщиной ставим равно, мне кажется, что мы не можем хейтить людей за то, что их жизнь приходится как раз на период эволюции нашего общества, потому что, чтобы из обезьяны вышел человек, тоже много времени прошло. Так может наоборот помочь, объяснить какие-то вещи, а не смотреть как на дебила?" – риторически спросила певица.

Рамина поддержала Цыбульскую

Так ты не понимаешь. На интервью зовут, чтобы не услышать мысли гостя, а чтобы самоутвердиться и навязать свое мнение. Другого мнения, чем у госпожи из Буковины быть не может. Надеюсь, ты когда-нибудь станешь настолько сознательной, чтобы вылезти из своего пузырька и не распространять вредные месседжи,

– саркастически написала Рамина.

Правда, в комментариях интервьюерку упрекнули, что "не все могут сидеть и кивать, когда человек со стороны несет просто невероятную чушь", потому что "на интервью зовут, чтобы гостя раскрыть".

Рамина об интервью Антонюк с Бобулом / Скриншот из инстаграма

Напомним, в интервью Иво Бобул заявил, что современный девушки "скачут по кроватям" в поиске принца и ищут деньги, а не душу. Более того, по его мнению, "хорошие девушки сидят по домам и не выходят". Артист даже упрекнул Эмму Антонюк, что в свои 32 она одинока, не замужем и без ребенка.