После попытки устранить: KRUTЬ больше не имеет претензий к победителям отбора TVORCHI

Недавно бандуристка Марина KRUTЬ пожаловалась на группу TVORCHI Суспильному с попыткой дисквалифицировать их от конкурса. После обсуждения певица забрала свои претензии и согласилась с выбором представителя Украины.

Марина KRUTЬ заняла второе место в финале Нацотбора и после этого пожаловалась на победителей – дуэт TVORCHI. Вроде бы они нарушили правила.

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KRUTЬ не имеет претензий к TVORCHI

После обсуждений финалистов вместе с представителями Общественного – все замечания были разобраны. Марина KRUTЬ теперь не имеет претензий к победителям.

В трехсторонней коммуникации Суспильного Вещания, финалистов KRUTЬ и TVORCHI были разобраны замечания, которые направила KRUTЬ в команду Суспильного. KRUTЬ не имеет никаких претензий к организации и избранию TVORCHI победителями Нацотбора на Евровидение 2023,

– сообщил вещатель.

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Какие претензии высказывала KRUTЬ и как на это отвечали

Бандуристка обратилась к Суспильному с заявлениями о том, что в живом выступлении победителей звучал дабл основного вокала Джеффри Кенни, а их трек Heart of Steel издавал лейбл Believe, продолжающий работать в России.

Дмитрий Шуров ответил на эти упреки: он извинился из-за технических нюансов и добавил, что все это – не те нарушения, которые могут привести к дисквалификации. Что касается лейбла Believe – TVORCHI, объявили о том, что прекратили с ними работу, еще давно.

В сети не оценили жалобы бандуристки. Пользователи пишут, что разочарованы таким ее поступком. Вроде бы она не умеет проигрывать и хочет повторить судьбу поехавших на Евровидение Kalush Orchestra после дисквалификации Алины Паш.