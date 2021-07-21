С*ка беспородная, – солистка ONUKA вспомнила, как ее оскорблял бывший

Солистка группы ONUKA крайне редко сталкивается с критикой фанатов, ведь не афиширует личную жизнь и не дает поводов для слухов. Однако критика в сторону Наты Жижченко звучала неоднократно. Певицу оскорблял бывший бойфренд.

36-летняя Ната Жижченко крайне редко общается с журналистами, однако на интервью к Маше Ефросининой таки пришла. Без провокационных вопросов не обошлось. Ведущая поинтересовалась, что самое обидное она слышала в свою сторону. Солистка ONUKA была искренней и призналась, что больше всего ее ранил близкий человек, а не хейтеры в сети.

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С*ка беспородная. Это не от незнакомого человека. Это от человека в отношениях,

– вспомнила Ната Жижченко.

Она добавила, что эта цитата "выстрелила первой, потому что это не прошло". Похоже, лидер ONUKA до сих пор обижена на бывшего. Однако вдаваться в детали она не стала. Кем был этот мужчина, и как завершились их отношения – неизвестно.

Пять лет назад Ната Жижченко вышла замуж за музыкального продюсера и лидера группы The Maneken Евгения Филатова. Супруги не хотели детей, однако в мае прошлого года певица впервые стала мамой. У звездной пары родился сын, которого в честь дедушки назвали Александром.