С сине-желтым флагом: Джаред Лето эмоционально поддержал Украину

Популярный американский исполнитель и актер Джаред Лето поддержал Украину, против которой развернула войну Российская Федерация.

Джаред Лето опубликовал фотографии с сине-желтым украинским флагом, которое он поднял в знак поддержки Украины на одном из своих концертов.

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Ко всем моим друзьям и семье в Украине – мое сердце разрывается, что ситуация обострилась таким сокрушительным способом. Будьте осторожны и максимально безопасны. Отправляю эти пожелания вам и вашим близким в это хаотическое, разрушительное время. Я надеюсь, что мир воцарится и в конце концов будут найдены ненасильственные решения,

– написал исполнитель.



Джаред Лето поддержал Украину / Фото с инстаграма певца



Джаред Лето выступил со словами поддержки жителям Украины / Фото из инстаграма

Звездный "Джокер" не в первый раз выражает свою приверженность Украине и ее жителям. В 2014 году во время гастролей Джаред посетил Евромайдан – фотографировал баррикады и общался с протестующими, которые тогда жили в палатках.

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