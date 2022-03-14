Сын Ирины Федишин после 5 часов в укрытии рассказал, что происходит в Украине: щемящее видео

Украинская певица Ирина Федишин ночью 14 марта почти пять часов провела в укрытии из-за воздушной тревоги. В бомбоубежище ее младший сын рассказал, что происходит в Украине.

Известная певица Ирина Федишин ночью в 2:20 очнулась от звука сирен, как и почти вся Украина. Она показала кадры, как пересиживала тревогу.

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Как Ирина Федишин пересиживает воздушную тревогу

Звезда призналась, что на этот раз она больше 5 часов сидела в бомбоубежище с сыновьями. Младший сын Олежик тревожно отреагировал на сирены.

Меня встревожила реакция Олежика: "сорвался" на ровные ноги, начал паниковать и крепко меня обнимать. Стараюсь отвлекать детей от страшных новостей, успокаиваю словами, рассказываю, какая у нас сильная армия, читаю им сказки, больше обнимаю и стараюсь не выдавать свою тревогу,

– поделилась Ирина Федишин.



Ирина Федишин с сыном / Фото из инстаграма звезды

Чтобы отвлечь малыша, муж Ирины Федишин записал с ним видео. Олежик рассказал, что происходит в Украине.

Война. Путин Россия напала на Украину. Ибо он (Путин) хочет забрать все государство. А мы защищаемся. Спасибо всем, кто защищает Украину. Слава Украине, Украина победит,

– трогательно сказал звездный сын.

Сын Ирины Федишин рассказал, что происходит в Украине: