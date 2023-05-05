После несчастного случая: скончалась 23-летняя финалистка конкурса "Мисс Вселенная"

Австралийская модель и финалистка конкурса "Мисс Вселенная-2022" Сиенна Вейр умерла в возрасте 23 лет после неудачных занятий верховой ездой. Несколько недель врачи искусственно поддерживали жизнь девушки, но 4 мая отключили аппарат жизнеобеспечения.

Только недавно Сиенна окончила Сиднейский университет, получив диплом психолога и в ближайшее время планировала переехать жить в Лондон. Но ее судьба сложилась по-другому.

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Близкие не раскрывают подробности трагедии, но вполне вероятно, что это произошло из-за несчастного случая во время занятий верховой ездой. Ведь врачи несколько недель искусственно поддерживали жизнь девушки, однако она скончалась.



Сиена Вейр умерла / Фото из ее инстаграма

Как-то в интервью Сиенна рассказала о своей любви к верховой езде.

Моя семья не совсем понимает, откуда взялась эта страсть, но я занимаюсь верховой ездой с 3 лет и не могу представить свою жизнь без этого. Я езжу 2–3 раза в неделю, чтобы тренироваться,

– признавалась она.

Первым на смерть Вейр отреагировал ее бойфренд. Он написал в социальной сети, что они любили друг друга так, что это можно назвать больше, чем любовью.

Друзья модели до сих пор не могут поверить в то, что произошло, и утверждают, что она была самой светлой девочкой, которую когда-либо знали. В комментариях пишут:

"Сегодня небеса получили красивейшего ангела".

"Я буду скучать по всему, что связано с тобой",

"Ты была одной из самых добрых душ в мире, ты озарила этот мир".

Фотограф Крис Дуайер, сотрудничавший с девушкой, напомнил, что она была одной из финалисток австралийского конкурса "Мисс Вселенная-2022", и ей немного не хватило до победы. Ее агентство Scoop Management также поделилось несколькими фотографиями модели, заявив, что всегда будут ее помнить.

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