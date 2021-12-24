Сидел сам под землей, – Владимир Дантес вспомнил, как праздновал Новый год в подвале

Артисты редко празднуют Новый год так, как им хочется. Большинство соглашается на корпоративы за баснословные гонорары. Дантес еще до популярности работал в новогоднюю ночь, но 2007 год встречал отнюдь не по звездному.

Первую волну популярности Владимир Дантес получил в 2008 году благодаря "Фабрике звезд". До того он тоже пел, правда, на значительно меньших сценах. 31 декабря 2006 года товарищи позвали его петь каверы на новогоднем корпоративе, на котором были аниматорами.

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Так, малоизвестный публике Дантес без своих хитов закончил выступать в 23:50, а следующий его выход на сцену был запланирован после полуночи. На празднике его считали обслуживающим персоналом, так что встречать 2007-й с гостями он не мог.

Поэтому певец спустился в маленькую кухню в подвале и просидел там 20 минут. В тот день мужчина решил, что это его последний Новый год с таким "райдером".

Слышал, как люди веселятся, кричат, смеются, запускают фейерверки. А я сидел один под землей с газировкой в руке. Тогда пообещал себе, что никогда в жизни больше не буду так встречать Новый год,

– вспоминает Владимир Дантес.

Владимир Дантес с тазиком оливье / Фото из инстаграма певца

Неизвестно, как Владимир Дантес будет встречать Новый 2022 год – на корпоративе или с близкими, а вот Виктория Смеюха из "НеАнгелов" не скрывает, что в праздничные дни будет петь за огромный гонорар. Ее выступление будет стоить не менее 10 тысяч долларов.