Певица Sia впервые призналась, что страдает серьезным расстройством

Популярная австралийская певица Sia впервые призналась о серьезном расстройстве нервной системы. Оказалось, что 47-летняя артистка страдает аутизмом.

Певица рассказывает, что она довольно поздно узнала свой диагноз. Напомним, что в январе прошлого года стало известно, что Sia пыталась покончить с собой.

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Звезда не призналась, когда у нее обнаружили нервное расстройство. Только в последние два года она испытывает облегчение.

Sia поделилась, что в течение многих лет своей жизни она чувствовала себя не такой, как должно быть.

Я нахожусь в спектре, я поправляюсь и все такое - много всего. В течение 45 лет я была такова: "Я должна уйти и надеть свой человеческий костюм". И только последние два года я стала полностью, полностью собой",

– откровенно рассказала певица.

Что такое аутизм Расстройство нервной системы характеризуется нарушением социального взаимодействия, вербальной и невербальной коммуникации. Кроме того, у людей с этим расстройством наблюдаются сложности во взаимодействии с внешним миром.

Добавим, что у певицы был только один брак – с кинорежиссером Эриком Андерсом Лэнгом. Впервые их увидели вместе в 2014 году, а впоследствии стало известно, в том же году она с ним вышла замуж. В 2016 году брак пары распался.

Несмотря на это она стала матерью, усыновив в 2019 году двух темнокожих парней, которым было по 18 лет. У одного из них недавно родилась двойня, и звезда стала бабушкой.

К слову, в 2021 году звезда сериала "Побег из тюрьмы" Вентворт Миллер поделился своим диагнозом – аутизмом. По его словам, это стало "шоком, но не сюрпризом".