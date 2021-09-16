Шутит, что жена моряка, – Владимир Остапчук о семейной жизни с Кристиной Горняк

Шоумен Владимир Остапчук дал новое интервью со второй женой Кристиной Горняк. Супруги раскрыли эксклюзивные детали семейной жизни. Кто из них тратит больше денег, а кто собирается дольше, узнавайте далее.

Как Владимир Остапчук, так и его избранница активно ведет личный блог в инстаграме. Многотысячная аудитория знает, как пара проводит утренники и вечера. Однако некоторые детали их брака они раскрыли впервые.

К теме Жена Владимира Остапчука поделилась деталями операции

В студии утреннего шоу супруги сыграли в популярную свадебную игру – одновременно поднимали карточки с фразами "я" и "не я", отвечая таким образом на вопросы ведущих. Так, публика узнала, что Владимир Остапчук работает значительно больше, чем Кристина Горняк.

Она иногда шутит, что она жена моряка,

– признался звезда.

Шоумен и впрямь редко бывает дома. Съемки на телевидении он совмещает с проведением светских мероприятий и корпоративов. Тогда как Кристина владеет нотариальной конторой, поэтому самостоятельно формирует свой рабочий график.

В свежем интервью пара рассказала, что они оба тратят много денег и редко делают друг другу романтические сюрпризы. Кроме того, жена Остапчука пожаловалась, что перед выходом из дома он прихорашивается дольше, чем она.

"Он до последнего думает, что успеет, а когда нужно вылетать, говорит: "Мне еще пять секунд", – делится Кристина Горняк.

Владимир Остапчук с женой Кристиной / Фото из инстаграма шоумена