Настя Каменских часто демонстрирует поклонницам look of the day и вдохновляет украинских модниц на новые образы. С наступлением осени такие посты стали еще актуальнее.

Осенний look Насти Каменских

NK сняла зажигательное видео в собственном загородном доме. Она предстала перед камерой в одной из комнат. Настя надела черные кожаные штаны с резинкой на талии и топ без рукавов и с высокой горловиной. На поясе артистка завязала спортивный свитер черного, оранжевого и розового цветов.

Волосы звезда уложила в фирменные кудри, а на лице сделала легкий повседневный макияж. Каменских мило улыбалась, показывая, как в холодную погоду можно согреваться танцами.

За страницей NK следят более 5 миллионов пользователей сети. Они не оставили такой пост без внимания и в комментариях засыпают певицу комплиментами.