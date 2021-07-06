Тина Кароль ошеломила фантастическим шоу на Atlas Weekend 2021: фото и видео

Украинская поп-дива Тина Кароль зажгла главную сцену Atlas Weekend 2021. В сети активно обсуждают шоу, которое артистка приготовила специально для этого события. Ее поклонники в восторге, ведь Кароль в который раз удалось удивить. Как прошел первый концерт певицы на фестивале – смотрите в материале Showbiz 24.

Премьера шоу "Красиво" в поддержку одноименного альбома Тины Кароль поразила тысячи гостей Atlas Weekend 2021 и телезрителей, которые смотрели концерты в прямом эфире. Это концерт с дополненной реальностью. Когда зрители наводили камеру телефона на сцену, используя приложение Tina Karol, видели AR-шоу, которое нельзя было заметить вживую.

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Шоу Тины Кароль "Красиво"

На сцену Тина эффектно выехала на мотоцикле вместе с чемпионом Украины и призером европейских соревнований по стантрайдингу Андреем Головиным. Во время этого артистка исполняла песню "Хороший парень".



Тина Кароль с мотоциклистом на Atlas Weekend 2021 / Фото из инстаграма Atlas Weekend



Выступление Тины Кароль на Atlas Weekend 2021 / Фото из инстаграма Atlas Weekend



Выступление Тины Кароль на Atlas Weekend 2021 / Фото из инстаграма Atlas Weekend

Но это не единственный сюрприз, который исполнительница приготовила для зрителей. Впоследствии на сцене состоялось лазерное шоу и появился настоящий водопад. На больших экранах, которые расположены на сцене и возле нее, транслировали концерт в режиме реального времени одновременно с моушн-графикой. Такую технологию в Украине использовали впервые. Исполнительница сделала все для того, чтобы эффектно презентовать новый альбом, который уже покорил чарты нескольких европейских стран.



Выступление Тины Кароль на Atlas Weekend 2021 / Фото из инстаграма Atlas Weekend



Выступление Тины Кароль на Atlas Weekend 2021 / Фото из инстаграма Atlas Weekend

Недавно Тина Кароль обнародовала фото, где позировала с огромным питоном. Она решила не ограничиваться лишь фотосессией, а решилась выйти с рептилией на сцену. Королевского питона поп-дива держала в руках во время исполнения песен "Ніжно" и "Твої гріхи".



Тина Кароль с питоном на Atlas Weekend 2021 / Фото из инстаграма Atlas Weekend

Еще одной изюминкой вечера стало исполнение хита "Вільна". Для этого на сцену вместе с Тиной Кароль вышла ее коллега Юлия Санина.



Юлия Санина и Тина Кароль на Atlas Weekend 2021 / Фото из инстаграма Atlas Weekend



Юлия Санина и Тина Кароль на Atlas Weekend 2021 / Фото из инстаграма Atlas Weekend

Исполнительница потрясла не только безупречными хореографическими постановками, но и чрезвычайно откровенными образами, которые подчеркнули все прелести соблазнительной фигуры.

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Реакция сети

В комментариях под заметкой о выступлении Тины на инстаграм-странице фестиваля пользователи сети активно выражают свое восхищение. Они потрясены, ведь артистка подготовила грандиозное шоу. От Кароль ждали чего-то необычного, однако на этот раз певица превзошла саму себя.

"Шоу – просто огонь! Тина невероятно крута!"

"Это был очень крутой концерт! Браво, Тина!"

"Ожидание того стоило!"

"Супер! Эмоции переполняют! Самый высокий уровень!"

"Единственная артистка, которую я вчера ждала на главной сцене. Спасибо за шоу! Было красиво и феерично! Блок со старыми хитами – отдельный разрыв! Супер!"

"Ох, Тина, это было потрясающе!"



Выступление Тины Кароль на Atlas Weekend 2021 / Фото из инстаграма Atlas Weekend

Однако несколько зрителей отметили, что использовать животных для шоу – совсем не гуманно.

"Как не жалко так обращаться с животными? Такое впечатление, что это какие-то украшения. Так нельзя, люди!"

"Давно украинские звезды потеряли гуманность и начали выступать с животными?"

"Люди в 21 веке борются за права животных, а кто-то эксплуатирует их для шоу".

Видео выступления Тины Кароль на Atlas Weekend 2021