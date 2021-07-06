Тина Кароль ошеломила фантастическим шоу на Atlas Weekend 2021: фото и видео
Источник:24 канал
Украинская поп-дива Тина Кароль зажгла главную сцену Atlas Weekend 2021. В сети активно обсуждают шоу, которое артистка приготовила специально для этого события. Ее поклонники в восторге, ведь Кароль в который раз удалось удивить. Как прошел первый концерт певицы на фестивале – смотрите в материале Showbiz 24.
Премьера шоу "Красиво" в поддержку одноименного альбома Тины Кароль поразила тысячи гостей Atlas Weekend 2021 и телезрителей, которые смотрели концерты в прямом эфире. Это концерт с дополненной реальностью. Когда зрители наводили камеру телефона на сцену, используя приложение Tina Karol, видели AR-шоу, которое нельзя было заметить вживую.
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Шоу Тины Кароль "Красиво"
На сцену Тина эффектно выехала на мотоцикле вместе с чемпионом Украины и призером европейских соревнований по стантрайдингу Андреем Головиным. Во время этого артистка исполняла песню "Хороший парень".
Тина Кароль с мотоциклистом на Atlas Weekend 2021 / Фото из инстаграма Atlas Weekend
Выступление Тины Кароль на Atlas Weekend 2021 / Фото из инстаграма Atlas Weekend
Выступление Тины Кароль на Atlas Weekend 2021 / Фото из инстаграма Atlas Weekend
Но это не единственный сюрприз, который исполнительница приготовила для зрителей. Впоследствии на сцене состоялось лазерное шоу и появился настоящий водопад. На больших экранах, которые расположены на сцене и возле нее, транслировали концерт в режиме реального времени одновременно с моушн-графикой. Такую технологию в Украине использовали впервые. Исполнительница сделала все для того, чтобы эффектно презентовать новый альбом, который уже покорил чарты нескольких европейских стран.
Выступление Тины Кароль на Atlas Weekend 2021 / Фото из инстаграма Atlas Weekend
Выступление Тины Кароль на Atlas Weekend 2021 / Фото из инстаграма Atlas Weekend
Недавно Тина Кароль обнародовала фото, где позировала с огромным питоном. Она решила не ограничиваться лишь фотосессией, а решилась выйти с рептилией на сцену. Королевского питона поп-дива держала в руках во время исполнения песен "Ніжно" и "Твої гріхи".
Тина Кароль с питоном на Atlas Weekend 2021 / Фото из инстаграма Atlas Weekend
Еще одной изюминкой вечера стало исполнение хита "Вільна". Для этого на сцену вместе с Тиной Кароль вышла ее коллега Юлия Санина.
Юлия Санина и Тина Кароль на Atlas Weekend 2021 / Фото из инстаграма Atlas Weekend
Юлия Санина и Тина Кароль на Atlas Weekend 2021 / Фото из инстаграма Atlas Weekend
Исполнительница потрясла не только безупречными хореографическими постановками, но и чрезвычайно откровенными образами, которые подчеркнули все прелести соблазнительной фигуры.
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Реакция сети
В комментариях под заметкой о выступлении Тины на инстаграм-странице фестиваля пользователи сети активно выражают свое восхищение. Они потрясены, ведь артистка подготовила грандиозное шоу. От Кароль ждали чего-то необычного, однако на этот раз певица превзошла саму себя.
- "Шоу – просто огонь! Тина невероятно крута!"
- "Это был очень крутой концерт! Браво, Тина!"
- "Ожидание того стоило!"
- "Супер! Эмоции переполняют! Самый высокий уровень!"
- "Единственная артистка, которую я вчера ждала на главной сцене. Спасибо за шоу! Было красиво и феерично! Блок со старыми хитами – отдельный разрыв! Супер!"
- "Ох, Тина, это было потрясающе!"
Выступление Тины Кароль на Atlas Weekend 2021 / Фото из инстаграма Atlas Weekend
Однако несколько зрителей отметили, что использовать животных для шоу – совсем не гуманно.
- "Как не жалко так обращаться с животными? Такое впечатление, что это какие-то украшения. Так нельзя, люди!"
- "Давно украинские звезды потеряли гуманность и начали выступать с животными?"
- "Люди в 21 веке борются за права животных, а кто-то эксплуатирует их для шоу".
Видео выступления Тины Кароль на Atlas Weekend 2021