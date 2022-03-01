Шлем любовь и поддержку: Маккартни поддержал украинцев в борьбе с агрессором

Британский певец, бывший лидер группы Beatles сэр Пол Маккартни выразил поддержку Украины в ее борьбе с Россией. Также музыкант назвал украинцев друзьями.

Маккартни в частности вспомнил свой концерт в 2008 году на Майдане Незалежности в Киеве. Также подчеркнул, что в непростое время думает об украинцах.

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"Мы шлем нашу любовь и поддержку"

Кроме того, легенда мировой музыки обнародовала имена организаций, куда британцы могут перечислить деньги:

Вспоминая игру для наших друзей в Украине на Майдане Незалежности в 2008 году и думая о них в это непростое время. Мы шлем нашу любовь и поддержку,

– написал Маккартни.

Мадонна опубликовала ролик, в котором сравнила Путина с Гитлером

Еще одна легендарная личность Мадонна призвала мир помочь Украине. Также она сравнила президента России Владимира Путина с лидером нацистов Адольфом Гитлером.

Бессмысленное и жадное вторжение России в Украину должно остановиться! Пожалуйста, отправьте гуманитарную помощь, чтобы помочь миллионам граждан Украины, жизнь которых пострадала от этого кризиса. Путин нарушил все действующие соглашения о правах человека,

– отметила певица.

Артистка добавила, что Путин не имеет права пытаться уничтожить существование Украины. Она подчеркнула, что поддерживает президента Владимира Зеленского.

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