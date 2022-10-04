Воет сирена, а все идут на Щекавицу: Jerry Heil перепела "Вовчицю" Винника – вирусное видео

Jerry Heil не удержалась и записала короткий трек о развратных планах киевлян на Щекавице. За основу она взяла хит Олега Винника "Вовчиця". Вышло так остро и метко, что ее кавер набрал 1,3 миллиона просмотров в тиктоке.

Шутки об оргии на Щекавице на случай ядерного удара все еще актуальны. Так что певица Jerry Heil, которую в Украине называют музыкальной интернет-сенсацией, не обошла вниманием нашумевший флешмоб и переделала "Вовчицю" Олега Винника в вирусный трек.

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Jerry Heil перепела "Вовчицю" Винника на Щекавицу

В то время как любимец женщин Олег Винник исчез из украинского инфопространства и живет в Берлине, его главный хит "Вовчиця" получил новое звучание на Родине. Jerry Heil наложила на его музыку шутливый текст о "любви" на горе Щекавица во время ядерного удара. Ее кавер разлетелся по сети.

"Зорі прозорі вгорі, а в Києві не спиться. Виє сирена, а всі йдуть на Щекавицю. Якщо і бахне в цю мить, всі будуть кохані. Ось вона – сила і міць нашого єднання", – спела артистка.

Щекавица во всех мемах и щелях, не могла обойти стороной,

– прокомментировала Jerry Heil.

Сеть с восторгом восприняла трек Jerry Heil о Щекавице и ждет полной версии. Некоторые пользователи даже написали, что ее кавер лучше, чем оригинал Олега Винника: