Шер показала оригинальное елочное украшение с Путиным: украинцы оценили

Американская певица Шер оригинально поздравила с Новым годом. Она показала елочное украшение, на котором изображен Путин с советским флагом.

Американская певица Шер продолжает поддерживать Украину. Она еще раз продемонстрировала свою позицию в новогоднем поздравлении.

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Шер показала елочное украшение с Путиным

Артистка поздравила своих поклонников с Новым годом, пожелав каждому счастья. В следующем сообщении она опубликовала фото, на котором изображена новогодняя елка. На ней висит особенная игрушка – Путин, держащий в руках флаги России и Советского союза.

"Окей, мы можем сделать исключение для некоторых. Мы можем сделать много исключений", – написала Шер, имея в виду "счастье для всех" в Новом году.

Игрушка в виде Путина / Фото из твиттера Шер

В комментариях собралось немало тех, кто решил, что фото от Шер слишком радикальное. Однако им отвечали украинцы, которые благодарили певицу за поддержку.