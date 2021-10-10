Шеннен Доэрти показала, как потеряла волосы из-за химиотерапии: волнующие фото

Американская актриса Шеннен Доэрти очень откровенна с фанами. Поэтому на днях показала болезненный момент в ее борьбе с раком. Звезда поделилась фото, как теряла волосы из-за химиотерапии

Американская актриса Шеннен Доэрти продолжает бороться с онкозаболеванием. На личной странице в инстаграме звезда сериала "Все женщины – ведьмы" иногда делится, как проходит ее лечения.

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Доэрти показала, как теряла волосы

Актриса рассказала о дне, когда решила побриться налысо. Она рассказала, что после химиотерапии начали выпадать волосы. И никакие методы не помогали их сохранить.

Мои волосы выпадали клочьями, когда я их мыла. У меня были залысины, и их становилось все труднее прикрыть. В конце концов я принял решение сбрить то, что осталось от моих волос,

– поделилась Догерти.

"Это была битва сама по себе. Я любила свои волосы. Это определило меня в известной степени и дало мне своего рода одеяло безопасности. Я делюсь с вами днем, когда было принято решение побрить голову", – добавила она.

Доэрти показала фото, на котором в слезах держит клочья волос.

Шеннен Доэрти показала, как выпадали волосы / Фото из инстаграма звезды

На другой фотографии актриса показала, как ее утешает мама.

Шеннен Доэрти с мамой / Фото с инстаграму звезды

Что известно о болезни Догерти

В марте 2015 года Шеннен начала бороться с онкозаболеванием. Через несколько лет женщине стало лучше, но в феврале 2020 года в интервью звезда призналась, что снова вынуждена проходить лечение. Врачи диагностировали у нее четвертую стадию рака молочной железы.

Догерти рассказывала, что не собирается сдаваться, хотя шансы вылечиться невелики. Она даже планировала оставить прощальные письма близким.

Несколько дней назад актриса напомнила о себе и подчеркнула, что лечится дальше. На днях она показала свое фото, чтобы посоветовать всем проходить обследование.

Текст публикации Доэрти

Когда я начала химиотерапию, я попробовала cold cap в надежде спасти волосы. Хотя это работает для многих и помогает, это не сработало для меня. Мои волосы выпадали клочьями, когда я их мыла. У меня были залысины, и их становилось все труднее прикрыть. В конце концов я принял решение сбрить то, что осталось от моих волос. Это была битва сама по себе. Я любила свои волосы. Это определило меня в известной степени и дало мне своего рода одеяло безопасности. Я делюсь с вами днем, когда было принято решение побрить голову.