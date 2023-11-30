Я не хочу умирать, – Шеннен Догерти, борющаяся с 4 стадией рака, рассказала о своем состоянии

Американская актриса Шеннен Догерти сражается с четвертой стадией рака. Она рассказала, в каком состоянии сейчас ее здоровье.

Звезда сериалов "Все женщины – ведьмы" призналась, что болезнь прогрессирует. Рак распространился на ее кости. Шэннен Догерти заверила, что на этом ее борьба не остановится.

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Шеннен Догерти о борьбе с раком

Я не хочу умирать. Я еще не перестала жить. Я еще не перестала любить. Я не перестала творить. Я еще не перестала надеяться на то, что все изменится к лучшему. Я просто еще не окончила,

– поделилась знаменитость.

Актриса заметила, что болезнь заставила задуматься о глубинных ценностях и целях жизни. Ее также удивляет то, что до сих пор нет лекарства против рака.

"Когда вы спрашиваете себя: "Почему я? Почему я заболела раком?", а потом "Почему мой рак вернулся? Почему я на четвертой стадии?". Это заставляет вас искать большую цель в жизни. Для меня безумие, что у нас до сих пор нет лекарства", – добавила Шеннен Догерти.

Звезда отметила и то, что обществу не следует сразу "прощаться" с людьми, борющимися с онкологией. Рак не всегда означает, что человек не может ходить, есть или работать. Часто все совсем наоборот.

Мы энергичные люди, и у нас совсем другие взгляды на жизнь. Мы люди, желающие работать, радоваться жизни и продолжают двигаться вперед. Мое лучшее воспоминание еще впереди. Я молюсь. Я просыпаюсь и ложусь спать, благодаря Богу, молюсь о вещах, которые для меня важны, и не прошу слишком много,

– рассказала Шеннен Догерти.

Актриса борется с болезнью около 8 лет

У Шеннен Догерти обнаружили рак в 2015 году. Тогда ей была сделана операция по удалению молочной железы. Также звезда прошла химиотерапию и лучевую терапию.

В 2017 году актриса порадовала новостью о ремиссии. Но через два года рак вернулся и прогрессировал. В этом году стало известно, что метастазы уже в мозгу.