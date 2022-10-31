Глубоко поражены и огорчены, – король Чарльз III отреагировал на трагедию в Сеуле

29 октября в столице Южной Кореи начались массовые гуляния по случаю Хэллоуина. Однако из-за ужасной давки из-за остановки сердца погибли десятки человек. Король Великобритании уже выразил соболезнования родным погибшим и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Давка началась, когда кто-то из людей в толпе увидел какую-то знаменитость в заведении неподалеку. Тогда вся толпа бросилась в ту сторону. Точное количество погибших неизвестно, но это десятки людей.

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Король Чарльз III отреагировал на трагедию в Сеуле

Король Великобритании обратился к президенту Южной Кореи Юн Сук Йолю и выразил соболезнования по поводу трагедии, которая произошла в эти выходные.

Я хотел, чтобы вы знали, насколько глубоко поражены и огорчены я и моя жена, когда слышим о многих людях, которые потеряли своих близких в результате недавнего трагического инцидента в Итхевоне, Сеул,

– написал Чарльз III в своем обращении.

Королевские супруги выразили глубокие соболезнования всем родственникам погибших. А также пожелало скорейшего выздоровления всем, кто травмировался в той ужасной давке.

Также Чарльз III упомянул приезд президента Южной Кореи в Лондоне, где он принял участие в похоронах королевы Елизаветы II: "Будьте уверены, что Соединенное Королевство солидарно с народом Республики Корея в такое время национальной скорби".

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В Сеуле впервые за 3 года праздновали Хэллоуин без карантинных ограничений, вызванных пандемией COVID-19. На празднование пришли около 100 тысяч человек. Из-за этого возникла ужасная давка, в которой у десятков людей остановилось сердце, еще десятки получили травмы и попали в больницы. Юн Сук Йоль приказал официальным лицам направить в Итхевон – район, где произошла трагедия, работников экстренной медицинской помощи и обеспечить койки неотложной помощи.