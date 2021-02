Сесиль Маклорин Сальвант получила широкое общественное признание после победы в конкурсе джазовых вокалистов Thelonious Monk Jazz в 2010 году.

А уже в течение следующих десяти лет получила три премии Грэмми.

Когда Сесиль Маклорин Сальвант впервые появилась на джазовой сцене, многих слушателей поразила ее возможность звучать как Бесси Смит, Сара Вон или Бетти Картер. Но с каждым новым альбомом ее голос становился все более своеобразным и раскрывал новые грани ее мастерства.

В "Woman Child" и "For One To Love" определился ее стиль. "Dreams and Daggers" – работа, которая подчеркивает ее свежий и бесстрашный подход к искусству – live и студийная запись, вместе с трио и со струнным квартетом, стандарты и оригинальные композиции.

В 2018 году Сесиль Маклорин Сальвант выпустила четвертый альбом "The Window" – дуэты с пианистом Салливаном Фотнером, которые расширяют традиционное представление о дуэте и его выразительных возможностях.

Благодаря выбору репертуара и блестящим интерпретациям, она "играет со временем", заставляя музыкальное прошлое говорить с нашим современным миром.

Leopolis Jazz Fest – международный джазовый фестиваль, который ежегодно проходит в Украине в последние выходные июня. Первый фестиваль состоялся в 2011 году. Ежегодно фестиваль посещает более 100 тысяч гостей из Украины и зарубежных стран. В 2016 году фестиваль был признан важным британским изданием The Guardian одним из лучших джазовых фестивалей Европы.

Напомним, что продажа билетов на Leopolis Jazz Fest 2020 откроется в апреле. Следите за событием в Facebook на странице Instagram или на сайте.