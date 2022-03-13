Сергея Жадана выдвинули на Нобелевскую премию по литературе

Украинского писателя и поэта Сергея Жадана номинировали на одну из самых известных премий мира – Нобелевскую премию по литературе. Однако сделали это из Польши, а не из Украины.

В комитете литературоведческих наук польской академии наук считают , что украинец достоин награды.

К слову Над городом дальше развевается наш флаг, – Жадан о ситуации в Харькове

Жадан – один из величайших поэтов Украины и замечательный прозаик, переведенный и награжденный в мире. На наш взгляд, лауреат Нобелевской премии. Свободная Украина в значительной степени говорит и думает словами Жадана, внимательно их слушает. Сегодня поэт в Харькове. И он борется,

– говорится в заявлении.

Комитет в своем обращении также осудил нападение России на Украину и призывает создать в Польше простор для ученых и преподавателей, чтобы они могли продолжать научную деятельность.

"В военном кошмаре, вызванном Кремлем, мы стоим на стороне свободной Украины. Надежда говорит нам, что украинцы в конечном счете дадут отпор агрессии. Пусть это произойдет как можно быстрее. Однако, смотря на ситуацию трезво, надо, к сожалению, учитывать, что вторжение может привести к оккупации или навязывание Украине коллаборантской власти с Кремлем. Если это произойдет, то Россия не только начнет эксплуатировать Украину в экономическом и ресурсном плане, но и будет интенсивно и агрессивно проводить русификацию, а русификационная деятельность непременно ударит по университетам, особенно гуманитарным", – дополнили представители комитета.

Сам Сергей Жадан еще не отреагировал на номинацию в Нобелевской премии по литературе. В прошлом году победу одержал танзанийский писатель Абдулразак Гурна.

Награды Жадана и его творчество