Сергея Жадана выдвинули на Нобелевскую премию по литературе
Источник:телеграмм Общественного
Украинского писателя и поэта Сергея Жадана номинировали на одну из самых известных премий мира – Нобелевскую премию по литературе. Однако сделали это из Польши, а не из Украины.
В комитете литературоведческих наук польской академии наук считают , что украинец достоин награды.
К слову Над городом дальше развевается наш флаг, – Жадан о ситуации в Харькове
Жадан – один из величайших поэтов Украины и замечательный прозаик, переведенный и награжденный в мире. На наш взгляд, лауреат Нобелевской премии. Свободная Украина в значительной степени говорит и думает словами Жадана, внимательно их слушает. Сегодня поэт в Харькове. И он борется,
– говорится в заявлении.
Комитет в своем обращении также осудил нападение России на Украину и призывает создать в Польше простор для ученых и преподавателей, чтобы они могли продолжать научную деятельность.
"В военном кошмаре, вызванном Кремлем, мы стоим на стороне свободной Украины. Надежда говорит нам, что украинцы в конечном счете дадут отпор агрессии. Пусть это произойдет как можно быстрее. Однако, смотря на ситуацию трезво, надо, к сожалению, учитывать, что вторжение может привести к оккупации или навязывание Украине коллаборантской власти с Кремлем. Если это произойдет, то Россия не только начнет эксплуатировать Украину в экономическом и ресурсном плане, но и будет интенсивно и агрессивно проводить русификацию, а русификационная деятельность непременно ударит по университетам, особенно гуманитарным", – дополнили представители комитета.
Сам Сергей Жадан еще не отреагировал на номинацию в Нобелевской премии по литературе. В прошлом году победу одержал танзанийский писатель Абдулразак Гурна.
Награды Жадана и его творчество
- 47-летний Сергей Жадан родился в городе Старобельск Луганской области, однако давно проживает с семьей в Харькове.
- За время своего творчества создал многие романы, самые известные: "Депеш Мод", "Ворошиловград", "Месопотамия", а также поэтические сборники "Эфиопия", "Жизнь Марии", "Тамплиеры" и другие.
- Автор также имеет собственную группу "Жадан и собаки", с которой гастролировал по Украине и Европе.
- Жадан также известен в Харькове общественным деятелем и волонтером.
- За время своего творчества он стал лауреатом премий имени Василия Стуса, Angelus, Дерека Волкотта и других.