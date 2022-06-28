Сергея Жадана чуть не накрыло "Градом" на концерте для военных: "Вышли, а там горит"

Все четыре месяца войны Сергей Жадан живет в Харькове, который беспощадно обстреливают. Однако погибнуть писатель мог не там, а на концерте для военных. Когда он пел, неподалеку прилетели "Грады".

47-летний Сергей Жадан успевает и волонтерить, и концерты для военных давать. С песнями он ездит близко к линии фронта, так что смерть не раз пролетала рядом с ним.

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Как Жадана чуть не накрыло "Градом"

Я врать не буду, но вчера мы были с концертом у наших военных, "Грады" упали не так далеко. Мы даже остановили концерт, потому что ток выбило. Но мы продолжили, доиграли… Вышли, а там горит, дымит рядом,

– рассказал Сергей Жадан в интервью.

Он признался, что и командир, и ребята из подразделения спокойно восприняли обстрел, но попросили немного поторопиться с концертом. "Военные спокойно к этому отнеслись. "Ничего, все нормально, все в порядке. Только давайте недолго", – вспомнил писатель.

К слову, об этом обстреле Сергей Жадан рассказывал в своем фейсбуке. Тогда он удивился, что не увидел ни уныния, ни усталости у наших защитников, а только злость и желание бить врага.