"Не удивлюсь, если он останется в США": Сергея Бабкина раскритиковали после фото из Майами

Певец Сергей Бабкин недавно отправился в США, где проводит благотворительные концерты. Он показал фото из Майами, но его раскритиковали. Некоторые поклонники артиста решили, что тот просто уехал за границу.

Бабкин объяснил, что он в Майами не отдыхает, его цель – собрать средства для военных в Украине. Однако хейтеры продолжают критиковать певца, приравняв его к Владе Яме.

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Пост Сергея Бабкина из Майами вызвал бурную дискуссию в сети. "Майами. Мы уже здесь. Сегодня увидимся на нашем благотворительном концерте! Советую не пропустить, потому что это особое событие", – написал он.



Сергей Бабкин показал фото из Майами / Фото с его инстаграммы

Однако некоторые украинцы раскритиковали пост знаменитости. Они даже вспомнили находящегося в Майами хореографа Влада Яму, который не собирается возвращаться домой.

Что пишут Сергею Бабкину в комментариях:

"Даже Виталий Козловский служит в ВСУ! А Бабкин ищет, где лучше, не удивлюсь, если он, как Яма, останется в Майами".

"Влад Яма тоже будет на концерте?"

"Сцикло паршивое".

"А ребята в ВСУ".

"Позор! Хоть бы не выставлял себя".

"Расскажите, пожалуйста, сколько денег потрачено на райдер: передвижение артистов, питание, проживание, чтобы потом можно было отнять от общей суммы, ведь столько благотворительных концертов, а на выходе шиш с маком".

На это Бабкин ответил, что деньги с концертов присылает на помощь 127-й Отдельной бригаде ТРО в Харькове, с которыми уже долго сотрудничает.

В то же время настоящие поклонники артиста вступились за него и отметили, что концерт был великолепен. Они также поблагодарили за то, что Бабкин рассказывает миру об Украине.

К слову, хореограф Влад Яма после полномасштабного вторжения уехал в США, где находится и сейчас. За это его не раз критиковали. Недавно танцор заявил, что иногда ему бывает стыдно за то, что он сбежал из Украины.