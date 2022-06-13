Сергей Жадан получил международную премию ЕБРР за роман "Інтернат" о войне на Донбассе

Украинский поэт и писатель Сергей Жадан получил премию EBRD Literature Prize 2022 за "Інтернат". Ему и переводчикам присудили премию в размере 20 тысяч евро.

В понедельник, 13 июня, был объявлен победитель литературной премии EBRD (Европейского банка реконструкции и развития). Им стал культовый украинский поэт и писатель Сергей Жадан.

Читайте также Эта Страстная неделя будет тяжелой и непростой, – Жадан отреагировал на захват Кременной

Сергей Жадан получил премию EBRD Literature Prize 2022

Писатель получил премию ЕБРР за свой роман "Інтернат" в издании на английском языке. Сергей Жадан и переводчики украинского языка (Райли Костиган-Хьюмс и Айзек Стекхаус Вилер) получат 20 тысяч евро за художественные достижения.

В ходе финальной церемонии награждения выступил и Сергей Жадан с речью. Он рассказал о российском вторжении прямо из Харькова. Писатель поблагодарил всех, кто отметил его роман и подчеркнул, что Украине необходима поддержка и солидарность.

Сейчас мы снова отстаиваем свое право на существование, свободу, независимость. Мы находимся в 40 километрах от границы с Россией, там проходит линия фронта, там украинцы и украинки борются за свою свободу и будущее.

– сказал Жадан.

Литературный критик Тоби Лихтиг поделился впечатлениями от романа украинского писателя: "За простотой сюжета стоит роман Жадана, чрезвычайный, взрывной, нежный, гневный и поэтический, о замордованном крае и абсурде, банальности, ужасе и моментах настоящего единения между людьми, которые случаются на войне "Интернат" был во времени, когда он впервые был опубликован на украинском языке в 2017 году, он был на прошлом году, когда впервые вышел в прекрасном переводе Райли Костиган-Хьюмса и Айзека Стекхаус Виллера, а в это трудное время он еще больше ко времени".

, роман Жадана "Интернат" рассказывает о жизни учителя Паши на фоне войны на Донбассе. Книга описывает события 2015 года. Паша отправляется к племяннику, который находится в интернате.

Победу "Интерната" объявила президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

Добавим, что международная премия была создана в 2017 году ЕБРР в сотрудничестве с Британским Советом. Это одна из немногих литературных премий, награждающая как автора, так и переводчика. Приз присуждают за лучшее произведение художественной литературы, которое было переведено на английский язык и опубликовано в британском или европейском издательстве.