Сергей Жадан поделился впечатлениями от общения с Залужным: "Пригласил на концерт"

Недавно украинский писатель и музыкант Сергей Жадан вручил свой сборник главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному. Оказалось, что генерал – поклонник творчества Жадана.

Писатель поделился впечатлениями от встречи и заявил, что был удивлен когда Залужный начал цитировать его произведения. Напомним, что ранее Жадан продал флаги и книги с подписью главнокомандующего ВСУ в Нью-Йорке.

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Поэт и музыкант отметил, что Залужный – открытый человек с современными взглядами и отличным чувством юмора.

Он отметил, что раньше лично не был знаком с генералом, но, как оказалось, читал его поэзию и романы, а также слушал треки группы "Жадан и Собаки".

Это радует авторское самолюбие. Хотя потом понимаешь, что на самом деле не столь важно, что он цитирует именно твои стихи, как то, что он читает книги, и то, что он слушает музыку. Это фантастическое ощущение того, что наш главком знает, что такое украинская культура,

– ответил Жадан.

Писатель признался, что впечатления от знакомства у него исключительно положительные. Он даже приглашал Залужного на концерт, но тот не согласился, потому что, очевидно, не имеет на это времени.



Сергей Жадан встретился с Валерием Залужным / Скриншот с видео

"Лично мы раньше не были знакомы. Хотя, как оказалось, он меня читал и слушал. Он достаточно динамичный, адекватный, это человек, который постоянно в процессе. Валерий Федорович сразу начал говорить о делах на фронте. Но вместе с тем у него хорошее чувство юмора", – отметил Жадан.

Писатель подчеркнул, что с 2014 года он общался со многими командирами и о каждом из них может сказать только хорошее. "Это современные и абсолютно модерновые люди. У них нет этой застывости советского военного. Совершенно новый тип офицера, совершенно новый тип военного, у которого есть что-то за душой, кроме табельного оружия и погонов", – высказался Жадан.

Смотрите интервью с Сергеем Жаданом: видео

К слову, только в январе Сергей Жадан со своей группой дал немало благотворительных концертов в городах. Благодаря туру удалось собрать полмиллиона гривен на нужды украинского войска. А раньше на зарубежных выступлениях ему удалось собрать на нужды армии почти миллион гривен.