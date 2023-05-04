Сергей Жадан подал на развод и "засветился" на прогулке с известной артисткой: кто она

48-летнего поэта и музыканта Сергея Жадана заметили на прогулке с молодой девушкой. Пара держалась за руки. Кроме того, стало известно, что знаменитость подал на развод со своей второй женой.

Как заметили поклонники, девушка на фото с Жаданом очень похожа на певицу Кристину Соловий. Напомним, что в декабре артистка выпустила клип, в котором страстно целовалась с Жаданом.

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Жадана заметили, вероятно, с Соловий

В видеоклипе на песню "Юность" Сергей Жадан и Кристина Соловой сыграли влюбленную пару. На днях писателя заметили на прогулке в компании молодой девушки, которая очень похожа на 30-летнюю певицу.

Они гуляли по парку, держась за руки. Но очевидцы украдкой сняли звездную пару. Это сделала певица "Артиллерия!", она выложила ролик на своей странице в Instagram.



Жадана заметили с юной девушкой / Скриншот с видео

"Так – поцеловались в клипе – и уже любовь", – прокомментировала автор ролика.

Раньше Жадан комментировал свое участие в клипе Соловий. Он сказал, что певица – его любимая артистка. А в интервью Украинской правде Жадан рассказал об их поцелуе.

Это довольно быстро снялось, мы с Кристиной понимали, как все должно быть в кадре. Это снимается очень легко и ничего сложного не было. Это интересная работа. Мне интересно появляться в кадре,

– сказал тогда он.

Кроме того, в клипе Соловий он снимался бесплатно. "Я из друзей денег не беру", – подчеркнул Жадан.

Жадан расстается с женой

Теперь стало известно, что Жадан разводится. В частности, на сайте судебного реестра говорится, что 24 апреля поэт подал в Лычаковский районный суд Львова заявление о разводе со своей второй женой Ириной Куницыной.



Сергей Жадан подал на развод / Скриншот с сайта суда

Пока ни Кристина Соловий, ни Сергей Жадан пока официально не комментировали слухи о своем романе.

Добавим, что Сергей Жадан прожил в браке с Ириной Куницыной 15 лет. Пара вышла замуж в 2009 году в Харькове. У них есть 10-летняя дочь Мария. Кроме того, от первого брака с режиссером театра Светланой Олешко у писателя есть взрослый сын Иван.