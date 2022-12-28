Как Зеленский и Буданов: Жадан приехал в Бахмут и показал страшные разрушения

Писатель Сергей Жадан прибыл в Бахмут. Он рассказал о ситуации в городе, жизни местных и испугал фото разбитых зданий.

Россияне еще не пришли в себя от визита Кирилла Буданова в Бахмут, как Сергей Жадан сообщил, что тоже сегодня на передовой. Опустевший город он сравнил с барабаном, по которому без конца бьют палками-минами.

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Сергей Жадан приехал в Бахмут после Зеленского

Бахмут избит и сожжен. Попадаешь в город, как в жестяной барабан, по которому регулярно бьют палкой: более объемные и обнадеживающие звуки наших выходов, противный свист их мин. Не понимаешь, куда и когда может прилететь,

– поделился Сергей Жанад.

Он рассказал, что центр Бахмута пуст, тогда как в дальних районах встречаются гражданские – женщина на пенечке, которая ловит мобильную связь, мужчина, убирающий мусор у мусорных баков, влюбленная шепчущаяся на перекрестке пара.

"Три дня до нового года", – красноречиво подписал Сергей Жадан.

Напомним, на прошлой неделе, перед первым с начала войны заграничным визитом в США, в Бахмут приезжал Зеленский. 20 декабря он встретился с воинами, защищающими Украину в ожесточенных боях, и наградил государственными наградами и ценными подарками. Президент прибыл в самую горячую точку на всей линии фронта, чтобы лично поблагодарить героев за мужество и крепость, а после этого появился в милитари на встрече с Байденом.