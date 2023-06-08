Сергей Танчинец из БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ честно ответил, приходила ли ему повестка

Лидер группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – Сергей Танчинец в начале полномасштабного вторжения вступил в ряды территориальной обороны, однако сейчас артист не служит в ВСУ.

В интервью 24 Канала музыкант рассказал, в каком городе и сколько времени служил, а также признался, приходила ли ему повестка во время военного положения.

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Получал ли повестку Сергей Танчинец

Родители Сергея живут в Мукачево, поэтому 26 февраля 2022 он отвез семью туда. А 27 февраля пошел в военкомат и вступил в ряды Мукачевской территориальной обороны. Пробовал там почти 2 недели и понял, что его эффективность не столь высока, как хотелось бы. Тогда даже не было разговоров о том, что этот батальон примет участие в боевых действиях, а сейчас он активно воюет.

Артист понял, что не хочет стоять в Мукачево на блокпосте, поэтому уволился и начал заниматься волонтерством. Вместе с барабанщиком Алексеем Бережным ездил в Киев, туровым бусом возил туда помощь, а оттуда вывозил людей. А спустя некоторое время начались концерты, с помощью музыки можно было собирать средства для ВСУ.

Если бы мне прислали повестку, я бы пошел за ней в военкомат. Но мне не посылают. Не знаю, может потому, что я уже служил и уволился. Не знаю, почему,

– сказал Танчинец.

Что известные люди говорят о повестках