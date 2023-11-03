В Киеве попрощались с Сергеем Сивохо: фото с церемонии

Шоумен и юморист Сергей Сивохо скончался 17 октября. Церемония прощания с артистом прошла в Киеве и длилась несколько часов.

Прощание с украинским юмористом и ведущим прошла в Жовтневом дворце в Киеве. Сегодня, 3 ноября, с 11:00 украинцы смогли провести Сергея Сивоху в последний путь.

К слову Ему было тяжело ходить, – коллеги Сергея Сивохи вспомнили, каким он был накануне смерти

В Киеве прощаются с Сергеем Сивохо

Шоумена решили похоронить в Украине, хотя в последние месяцы он проводил в Германии. Прах Сергея Сивохи привезли в Украину через 2 недели после смерти. В зале раздается живая музыка, перед зрителями установили экран, где показывают фото покойного шоумена.



Прощание с Сергеем Сивохо / Фото OBOZ.UA



Прощание с Сергеем Сивохо / Фото OBOZ.UA

В Жовтневом дворце уже присутствуют родственники актера, также собираются его друзья и известные коллеги. На церемонии заметили актера Станислава Боклана и юмориста Руслана Ханумака.

Попрощаться с Сергеем Сивохо пришли "кварталовцы": Евгений Кошевой, Юрий "Юзик" Корявченков, Сергей Шефир. Также заметили певца Владимира Дантеса, журналистку Наталью Влащенко.



Прощание с Сергеем Сивохо / Фото OBOZ.UA



Прощание с Сергеем Сивохо / Фото OBOZ.UA

Жена Сергея Татьяна выступила с речью. Она высказалась о том, что ее покойный муж любил Украину и ожидал освобождения малой Родины – Донбасса – от российских оккупантов.



Прощание с Сергеем Сивохо / Фото OBOZ.UA

Что известно о потере

Сергей Сивохо скончался 17 октября в Германии. Неизвестно, что именно послужило причиной смерти шоумена. Но в последние месяцы жизни он сильно похудел и передвигался на костылях.

СМИ рассекретили, что долгое время Сивохо боролся с болезнью. Еще летом 2017 года ему поставили диагноз – язва желудка. Тогда по советам врачей он похудел – сбросил около 50 килограммов. Однако малоподвижный образ жизни юмориста сказался, в легких начала накапливаться жидкость.

Сергей Сивохо известен как активный участник КВН, тренер "Лиги смеха", юморист и ведущий. В 2019 году он начал развивать политическую карьеру, баллотируясь на нардепа от "Слуги народа". Но ведущему не хватило голосов, поэтому он несколько месяцев работал внештатным советником секретаря СНБО по реинтеграции и восстановлению Донбасса. Сивохо попадал в политические скандалы из-за пророссийских взглядов и столкновений с военными.