Сергей Притула рассказал, на какие деньги живет во время войны: "Приходят немалые дивиденды"

Волонтер Сергей Притула рассказал, за какие средства он живет во время войны. Также мужчина признался, получают ли зарплату работники фонда.

Украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула рассказал о заработках во время войны. Он подчеркнул, что деньги из собрания уходят только на армию.

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Сергей Притула о заработке

Волонтер напомнил, что получал немалый заработок до войны. Он надеется, что финансовой подушки ему хватит.

Что касается меня лично, то очень много лет я был одним из самых оплачиваемых телеведущих страны. Кроме этого, у меня было собственное комедийное шоу и, мягко говоря, я достаточно экономный человек, и подушки, которая у меня была накоплена, мне, я надеюсь, хватит,

– признался Сергей Притула.

"К тому же в прошлом году я инвестировал часть нашего семейного бюджета в ценные бумаги. Несколько раз в год мне приходят немалые дивиденды, которые позволяют мне содержать себя, свою семью, маме помогать и на волонтерство донатить", – добавил он.

На какие деньги работает благотворительный фонд

Сергей Притула рассказал, что его благотворительный фонд существует с 2020 года. В его штате два человека – директор Анна Гвоздяк и бухгалтер. Только они получают зарплату.

Если мы говорим об удержании всего штаба людей, то мы не берем ни копейки на это из тех денег, которые приходят с донатов по одной простой причине: человек, бросивший хотя бы 200 гривен, хочет, чтобы за эти средства что-то купили военным,

– ответил волонтер.

"А если мне нужно перекрыть какие-то вопросы по операционке или финансово как-то поддержать людей, которые остались с нами, то для этого есть такая штука – как коммуникация с бизнесом. Есть ряд бизнес-структур, которые нам любезно помогают вот в этом направлении", – рассказал Притула.