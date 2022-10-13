Сергей Притула признался, что заставляет его плакать

Волонтер и активист Сергей Притула с самого начала полномасштабной войны активно помогает украинской армии. Но эмоции иногда бывают сильнее. Мужчина рассказал, какие события в течение этих месяцев заставляли его плакать.

Украинцы показали свою несокрушимость и выносливость. Однако иногда невозможно сдержать эмоции. Даже самые сильные люди хотят быть слабыми, поплакать.

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Почему Сергей Притула плачет

Сергей Притула признался, что за время этой жестокой войны не раз плакал. Это были разные события, которые вызывали как горькие слезы, так и слезы счастья. На войне волонтер терял друзей, его близких возвращали из плена. На войне был брат Притулы – Василий. Он старше четырех лет, является адвокатом.

Плакал, когда друзья гибли. Плакал, когда с братом не было связи, когда они зачищали Ирпень. Это была дополнительная фигня, давившая на голову. Плакал, когда некоторых из друзей возвращали из плена, но это были слезы радости,

– поделился ведущий.

Интервью Сергея Притулы: смотрите видео онлайн

Уже около 8 месяцев Сергей Притула полностью погружен в работу своего благотворительного фонда. Вместе с командой и всеми украинцами он помогает нашим военным уничтожать врагов. После массовых ракетных обстрелов Украины Притула вместе со Стерненком объявили сбор на месть россиянам.