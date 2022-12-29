"Чтоб отправить русских в космос": Притула назвал сумасшедшую сумму, которую украинские дети собрали на ВСУ

Волонтер Сергей Притула признался, что часто не сдерживает эмоции, когда в его фонд приходят дети. Он рассказал, о чем они просят, когда дают средства на ВСУ.

Украинский волонтер и политик Сергей Притула очень трогательно взаимодействует с детьми, когда те приходят в его фонд. Сергей поделился, что часто прибегают на рецепцию и отдают средства на ВСУ.

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Сколько дети задонатили в фонд Приюты

Сергей Притула признался, что когда получает деньги от детей, очень умиляется. Ибо чувствует перед ними ответственность. Да, украинские дети собрали на ВСУ 6,2 миллиона гривен, как рассказал волонтер.

От таких вещей невозможно отвлечься. Ты не можешь привыкнуть к тому, что дети тратят слишком много времени и энергии, чтобы аккумулировать эти средства. И ты чувствуешь невероятную ответственность, потому что детское доверие это нереальный левел.

"Детей приходит много, чуть ли не каждый день, но не всегда застают меня. Мы сочли, что за три месяца сумма 6,2 миллиона гривен, которую нанесли дети. С конца июля".

Сергей Притула добавил, что всегда предлагает детям варианты, на что бы они хотели пойти их деньги. Иногда они приходят к волонтерам в уже готовых целях. Обычно дети хотят что-нибудь большое и яркое: например танка или самолета.

Они не всегда знают, но бывают такие варианты, мы здесь угораем. Маленькая девочка принесла сумму средств, и говорит: "Купите такую ракету, чтобы туда посадить 140 миллионов русских, и отправить в космос",

– вспомнил Притула.

Сергей Притула с детьми / Скриншоты по видео, инстаграма волонтера

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