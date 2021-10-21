Сергей Михалок ударил фаната на концерте группы "Ляпис 98" в Полтаве

Солист групп "Ляпис 98" и Brutto Сергей Михалок ударил мужчину на своем выступлении. Инцидент произошел в Полтаве после словесной перепалки.

На днях в Полтаве проходил концерт группы "Ляпис 98". Во время выступления лидер коллектива Сергей Михалок поссорился с одним из зрителей. Тот якобы вышел на сцену с гитарой.

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Сергей Михалок ударил фаната

На выходку фаната исполнитель отреагировал довольно агрессивно. Он начал словесную перепалку: спрашивал о творчестве и требовал продемонстрировать билет.

Покажи билет! Как ты сюда попал, на шару?! Покажи билет, я тебе говорю,

– заявлял Михалок.

Гость предложил Сергею деньги, но тот начал ругаться и хватать мужчину за одежду. Затем певец якобы ударил фаната головой, после чего он упал.

Охрана забрала мужчину со сцены, а Сергей Михалок реагировал на эмоциональные возгласы из зала. Он якобы хотел поскандалить еще с одним гостем, но артиста остановили.

Непонятно, почему мужчина поднялся на сцену. Сергей Михалок еще не прокомментировал инцидент.

Отметим, белорусский исполнитель 24 августа 2020 года получил звание "Заслуженного артиста Украины". Сергей Михалок тогда лаконично отреагировал на награду, опубликовав фото с удостоверением о почетном звании.